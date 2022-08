Murillo Karam defendió una mentira histórica, no es una víctima: Epigmenio Ibarra

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- El exprocurador Jesús Murillo Karam “no es una víctima, sino un victimario” que impidió que se conociera la verdad sobre los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, afirmó el productor y periodista Epigmenio Ibarra.

“Murillo Karam no es una víctima, es un victimario, no es un perseguido, es el hombre que impidió la persecución de los criminales, e impidió, no solamente que se conociera la verdad, es corresponsable directo, junto a Enrique Peña nieto, de la suerte corrida por los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, dijo Ibarra en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.