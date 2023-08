FOTOS Y VIDEOS del primero de cuatro conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo/ AS México).– El primer concierto de Taylor Swift en México provocó euforia tanto en los asistentes como en las redes sociales, debido a que el show de la cantante era uno de los eventos más esperados en el país desde hace varios años.

Las reacciones que tuvo el primer día del “The Eras Tour” se debió a toda la euforia de miles de fanáticos tanto de la capital del país, como de otros estados de la República para presenciar el espectáculo.

Previo a que Taylor Swift saltara al escenario, Sabrina Carpenter hizo una presentación de apertura que inició alrededor de las 19:25 horas. Cerca de una hora después fue que Swift apareció para iniciar el concierto, saludando a sus fans en español y agradeciendo su presencia.

🏟️| "It is an honor and a privilege to get to say these words to you: Ciudad de México, bienvenidos al Eras Tour!" #MexicoCityTSTheErasTour pic.twitter.com/aDQIie2SC8

— Taylor Swift Updates 🩵 (@swifferupdates) August 25, 2023