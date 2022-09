Mara Lezama toma protesta como la nueva y primera mujer Gobernadora de Quintana Roo

En su primer discurso como Gobernadora del principal destino turístico del país, Mara Lezama habló de los retos que tiene al frente del estado.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- María Helena Lezama Espinosa, la primera mujer Gobernadora de Quintana Roo, aseguró durante su toma de protesta que finaliza un régimen neoliberal e inicia el Gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

“Estar aquí nos llena de una enorme felicidad. Es un honor, pero también es una altísima responsabilidad. Estar aquí en el Congreso, en la casa del pueblo, ese mismo pueblo que el pasado 5 de junio mandató una transformación profunda. Es una distinción y un compromiso de vida que agradezco, y por supuesto, que atesoro”, dijo la mandataria estatal.

Lezama Espinosa prometió que durante su mandato se hará frente a los retos de un estado que lleva décadas de crecimiento sin distribución y de ganancias para unos pocos y precariedad para muchos, dando vuelta a la etapa del Gobierno neoliberal que se benefició desde años atrás, cuando nacieron y se profundizaron los problemas “más duelen” a Quintana Roo: la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia de género, la destrucción al medio ambiente, y el rezago económico y social.

La Gobernadora afirmó, que con ello, se gestó la ruptura del tejido social y el profundo abandono a los pueblos originarios indígenas, por lo que, a partir de ahora, se pondrán por delante a los que menos tienen y merecen vivir mejor: “Romperemos con el molde de los gobiernos neoliberales alejados del pueblo y al servicio de los intereses mezquinos de aquellos que sólo se dedicaron acumular privilegios”.

“Lo primero que haremos para concretar esta gran transformación, es un cambio de conciencias de la forma de ver y entender el servicio público. Como dice nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador: ‘el poder debe ejercerse con sabiduría, pero también con humildad; y sólo adquiere sentido, y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo”.

Sin embargo, también recordó que “es un momento decisivo, un punto de inflexión” en la historia de Quintana Roo, pues su “muy pujante” actividad económica, basada en el turismo, están hoy en un punto crítico, pues además de servicios turísticos, se requieren y demandan servicios públicos, seguridad e infraestructura urbana de calidad.

“Este proceso se vivió en paralelo un cambio de paradigma económico en México, un modelo económico que desembocó, desde entonces, en una espiral de desigualdad, de pobreza, de violencia y de delincuencia”.

María Helena Hermelinda Lezama Espinosa juró este domingo como la primera mujer Gobernadora de Quintana Roo: “Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Quintana Roo y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernadora del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Quintana Roo. Si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.

Durante la toma de protesta de Mara Lezama estuvo el Secretario de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, y Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; así como autoridades estatales y locales.

Mara Lezama fue electa Gobernadora de Quintana Roo por la coalición conformada por Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Fuerza por México (FxM), con el 56.357 por ciento de los votos recibidos, equivalente a 280 mil 357 de la jornada electoral que tuvo una participación del 40.45 por ciento.

El Presidente López Obrador no asistió pero ayer tuvo un encuentro con ella y celebró que la transisión del Gobierno en Quintana Roo se llevara a cabo “sin conflictos postelectorales” a horas de que la morenista Mara Lezama tomara protesta para ocupar la gubernatura en la entidad. También se encontró con Carlos Joaquín González en su último día como Gobernador del Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo.

