VIDEOS: Incendio en Mercado Rungis, uno de los más grandes del mundo, es controlado

PARÍS (AP).— Una enorme columna de humo se elevó sobre París el domingo debido al incendio de un almacén en un enorme mercado de productos y alimentos que abastece a la capital francesa y la región circundante.

Los bomberos pidieron a la gente mantenerse lejos del Mercado Internacional de Rungis —uno de los más grandes en el mundo— localizado en los suburbios del sur de París, mientras 100 oficiales y 30 camiones de bomberos trataban de apagar las llamas.

El capitán Marc Le Moine, portavoz del servicio de bomberos de París, dijo que nadie resultó herido. El fuego fue controlado y no había riesgo de que se propagara. Las llamas ocurrieron en un almacén del tamaño de una cancha de futbol de unos siete mil metros cuadrados, indicó el oficial.

Se desconoce la causa del siniestro, pero se investigará, agregó.

NOW – Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris.pic.twitter.com/jUbrl8VRbL

— Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022