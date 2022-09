¿Irás al concierto de Grupo Firme en el Zócalo? La CdMx lanza estas recomendaciones

Las autoridades capitalinas ya abrieron los accesos principales para que los amantes de la música regional puedan comenzar a llegar al centro de la CdMx para disfrutar del concierto esta noche a las 20:00 horas.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Si planeas asistir este domingo al concierto de Grupo Firme en el Zócalo capitalino, aquí hay algunas recomendaciones de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para poder cantar y bailar sin interrupciones.

A unas horas de que la plancha del Zócalo resuene esta noche al ritmo de “Ya supérame”, “Cada quién” y otras canciones, Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales algunas indicaciones para garantizar una experiencia agradable a los seguidores de esta banda de música regional.

“Les comparto algunas recomendaciones para disfrutar del concierto de Grupo Firme: uso de cubrebocas, acudir con impermeable, asistir con calzado cómodo, chamarra y binoculares”, se lee en la publicación de la Jefa de Gobierno capitalina.

Les comparto algunas recomendaciones para disfrutar del concierto de Grupo Firme, mañana en el Zócalo. 👇🏻 pic.twitter.com/omJNugeIAd — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 25, 2022

Entre las sugerencias, el Gobierno de la Ciudad de México dejó claro que no se podrá ingresar con objetos punzocortantes, envases de vidrio, drones, pirotecnia, sillas u objetos voluminosos, aerosoles, latas, rayos láser, hieleras y bebidas alcohólicas. Y aunque no prohibió el uso de paraguas, hizo un llamado a no afectar la visibilidad del evento.

Desde muy temprana hora, personas de distintos estados arribaron al Zócalo para asegurar un espacio que le permita disfutar de este concierto gratuito que se transmitirá a través de los canales públicos Capital 21 y Canal 14, así como en las redes sociales oficiales de Sheinbaum y del Gobierno de la Ciudad de México.

Los accesos principales, que son Avenida 20 de noviembre y Pino Suárez, abrieron desde las 14:00 horas, aunque las estaciones del Metro Zócalo y Allende permanecerán cerradas.

¡Ya estamos [email protected] para el concierto de @GrupoFirme! Te compartimos algunas recomendaciones e información para el ingreso al Zócalo de la Ciudad.👇🏽 pic.twitter.com/pcg3wXsuz9 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 24, 2022

La agrupación liderada por Eduin Caz forma parte de una nueva ola de artistas que están volviendo a popularizar la música regional mexicana pues tan sólo en la capital mexicana, la banda oriunda de Tijuana, Baja California, suma dos millones de escuchas en la plataforma de Spotify.