Gobernador de Sinaloa censura a Edil de Mazatlán por ocultar rescisión de un contrato

-Con información de Roberto Torres y Belizario Reyes

Ciudad de México, 25 de septiembre (Noroeste/SinEmbargo).- El Gobierno de Mazatlán, encabezado por Luis Guillermo Benítez Torres, conocido como “El Químico”, reservó por dos años el documento de la rescisión del contrato que tenía con la empresa Azteca Lighting, algo que el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, criticó.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, el Gobierno de Mazatlán tenía un contrato por 400.8 millones de pesos con Azteca Lighting para la adquisición por adjudicación directa de dos mil 139 luminarias públicas.

Lo anterior fue dado a conocer por el Observatorio el pasado jueves 22 de septiembre, el cual mediante un documento informó que el Ayuntamiento reservó la rescisión de contrato por los siguientes dos años, como una resolutiva del Comité Municipal de Transparencia a petición de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos.

A las pocas horas de que el Observatorio emitiera el documento, el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, aclaró que se decidió reservar el contrato ante la posibilidad de que la empresa Azteca Lighting inicie un proceso en contra del municipio, por lo que la información no se puede ventilar a la opinión pública.

Fue “El Químico” Benítez quien anunció la cancelación del contrato con Azteca Lighting, luego de un resolutivo preliminar de las investigaciones que inició la Auditoría Superior del Estado a mediados de junio debido a las denuncias de regidores y ciudadanos por haber contratado a la empresa sin licitación.

Como parte del acuerdo que hizo el Ayuntamiento con la empresa Azteca Lighting, se dieron ya alrededor de 60 millones de pesos por la compra de las luminarias, los cuales al haberse cancelado el contrato, deberían regresar a las arcas municipales.

Ante ello, el Gobernador de Sinaloa se mostró inconforme, pues mencionó que él había reconocido el accionar del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al cancelar el contrato con Azteca Lighting el pasado 10 de septiembre.

“Está muy mal que el Gobierno de Mazatlán haya reservado por dos años la rescisión de contrato con la empresa Azteca Lighting”, opinó Rubén Rocha Moya.

“Está muy mal, muy mal, andar reservando información. Está muy mal, yo ya estaba aplaudiendo que hayan cancelado el contrato, ahora que lo metan a congelación para que nadie lo lea, no está bien”, dijo.

El periodista Antonio Olazábal del periódico Noroeste dio a conocer que luego de la cancelación del contrato con la empresa Azteca Lighting, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres aseguró que el Ayuntamiento de Mazatlán licitará todos los contratos que se harán.

El Presidente Municipal señaló que el tema de las adjudicaciones directas es algo que venía de administraciones pasadas, y que por el tema de la patente con la empresa de alumbrado, se decidió hacer de esa manera.

Benítez Torres manifestó que es un tema que van a corregir, pero defendió que de ninguna manera se dieron estas adjudicaciones con una “mala intención”.

“Todo se va a licitar, por lo sucedido en el caso de las luminarias, se había usado ese sistema por muchos años, no sólo en mi administración, porque había un registro de marca, pero, sin embargo, no fue así y tuvimos que corregir y ya presentamos todo, por eso les digo, si hay errores, pues se enmiendan, pero nunca mala intención, y lo más importante, no estamos causando daños al erario”, aseveró.