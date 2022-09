Rihanna confirma su participación en show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 25 de septiembre (AS México).- ¡Paren todo! Rihanna confirma su participación en el Halftime show del Super Bowl LVII en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. La intérprete de “Diamonds” ha tomado su cuenta oficial de Instagram para compartir una imagen de sí misma sosteniendo un balón de futbol americano.

La publicación no cuenta con ninguna descripción y llega horas después de que TMZ diera a conocer que la nativa de Barbados se encuentra en negociaciones para encabezar el show de medio tiempo del evento más importante de la National Football League ( NFL ).

Minutos después del post de Rihanna, la noticia fue confirmada por la NFL y Roc Nation, que produce el espectáculo de medio tiempo, al compartir la misma imagen en sus respectivas redes sociales.

RIHANNA RECHAZÓ EL HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL LIII

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el nombre de la artista se ve relacionado con la NFL, pues la cantante de 34 años, fue elegida previamente para realizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIII en Atlanta, sin embargo rechazó la oferta y en su lugar estuvo Maroon 5.

De acuerdo a lo expresado por Rihanna en 2019 para la revista Vogue, el motivo por el que se negó a aparecer fue para apoyar la causa de Colin Kaepernick, jugador de la NFL que se arrodilló durante el himno estadounidense como protesta al racismo, motivo por el que la Liga lo sancionó y advirtió con hacer lo mismo a todo aquel que lo siguiera.

“Claro que rechacé la propuesta, no podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Quién gana? Desde luego, no mi gente. Simplemente no podía venderme de tal forma”, expresó la cantante en aquel momento.