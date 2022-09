Tormenta tropical “Ian” gana fuerza rumbo a Florida; “podría ser huracán”, alertan

Por Anthony Izaguirre

Tallahassee, Florida, EU, 25 de septiembre (AP) — Autoridades y residentes de Florida seguían con cautela el paso de la tormenta tropical “Ian“, que atravesó el Caribe este domingo y que posiblemente se convierta en huracán de categoría mayor a medida que se desplaza hacia el estado.

El Gobernador Ron DeSantis ha declarado un estado de emergencia en toda Florida e instó a la población a prepararse para una tormenta que podría descargar aguaceros sobre gran parte del estado, así como vendavales y marejadas.

Los meteorólogos todavía no están seguros del sitio exacto en el que “Ian” podría tocar tierra, pero modelos actuales muestran una trayectoria que lo llevaría hacia la costa oeste de Florida o a la regiones de la franja noroeste del estado, señaló DeSantis.

“Vamos a seguir monitoreando la trayectoria de esta tormenta, pero realmente es importante destacar el grado de incertidumbre que todavía existe”, dijo DeSantis hoy en una conferencia de prensa, advirtiendo que “incluso si no están necesariamente en el ojo de la trayectoria de la tormenta, va a haber impactos bastante amplios en todo el estado”.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) dijo que se prevé que “Ian” adquiera fuera de huracán el lunes en la madrugada y, finalmente, se convierta en un huracán de categoría mayor la noche del lunes o la mañana del martes antes de llegar al oeste de Cuba.

El Presidente Joe Biden declaró también una emergencia y autorizó al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) a coordinar ayuda para desastres y prestar asistencia para proteger vidas y propiedades. El mandatario aplazó un viaje a Florida previsto para el 27 de septiembre debido a la tormenta.

Un aviso de huracán estaba en vigor el domingo para Gran Caimán y las provincias cubanas de Isla de Juventud, Pinar del Río y Artemisa.

Tropical Storm Ian expected to strengthen to a major hurricane. Here is the outlook for South Florida.

Los medios de comunicación estatales de Cuba dijeron que las autoridades de emergencia se han reunido para planificar la llegada de la tormenta y preparar las evacuaciones, aunque hasta este domingo no se había ordenado ninguna. La trayectoria prevista por el NHC indica que la tormenta golpeará el extremo occidental de la isla a primera hora del martes, cerca de los campos de tabaco más famosos del país.

John Cangialosi, especialista en huracanes del NHC con sede en Miami, dijo en una entrevista el domingo que no está claro exactamente dónde golpeará más fuerte “Ian” en Florida. Los residentes deben comenzar los preparativos, incluyendo la recolección de suministros para posibles cortes de energía, señaló.

Los medios de comunicación locales de Florida han informado de una avalancha de consumidores para comprar agua, generadores y otros suministros en algunas zonas en las que los residentes se desplazaron para abastecerse antes de la llegada de la tormenta.

Kevin Guthrie, director de la División de Gestión de Emergencias de Florida, dijo que el estado ha comenzado a cargar remolques con más de dos millones de porciones de comidas y más de tres millones de litros (un millón de galones) de agua para que estén listos para ser enviados a las zonas afectadas. Dijo que el estado ha tenido una comunicación frecuente con los gobiernos locales y está procesando solicitudes para recursos.

En el Centro Espacial Kennedy, la NASA seguía de cerca la trayectoria proyectada de “Ian” mientras debatía si trasladar su nuevo cohete lunar fuera de la plataforma de lanzamiento hacia un refugio. Los directores del proyecto ya han aplazado el vuelo de prueba de esta semana a la próxima debido a la tormenta.

Por otra parte, el potente ciclón postropical “Fiona” llegó el sábado a Nueva Escocia, en la región del Atlántico canadiense, arrastrando casas al mar, arrancando tejados y dejando sin electricidad a más de 500 mil consumidores en dos provincias.

.@NASA, @NOAA, @NHC_Atlantic & @SpaceForceDoD continue to monitor Tropical Storm Ian. #Artemis I managers will meet tonight to evaluate whether to roll @NASA_SLS & @NASA_Orion back to the Vehicle Assembly Building @NASAKennedy or remain on the launch pad. https://t.co/znBHLP8pd7 pic.twitter.com/4XBGgW8F88

— NASA Artemis (@NASAArtemis) September 25, 2022