¿No pudiste ir a ver a Grupo Firme al Zócalo? Disfruta aquí de su concierto EN VIVO

Las autoridades capitalinas abrieron los accesos principales desde las 14:30 horas aproximadamente, para que los amantes de la música regional pudieran comenzar a llegar al centro de la CdMx para disfrutar del concierto. Alrededor de las 18:35 horas se informó que ya no había acceso al Zócalo debido al conglomerado de personas.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Miles de personas se han dado cita esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de los intérpretes de “Ya supérame” y “Cada quién” en un evento masivo que ocurre dos años después de la suspensión de este tipo de espectáculos por la COVID-19.

Sin embargo, si no pudiste asistir de forma presencial a este concierto, el Gobierno capitalino compartió los medios por los que se transmitirá el evento en vivo: el canal de oficial de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México, así como a través de la señal y las redes de Canal Catorce y Capital 21.

Sigue la transmisión del concierto de #GrupoFirmeEnElZócalo y disfruta desde cualquier lugar donde estés la presentación de una de las agrupaciones más exitosas del género regional mexicano.

¡#EnVivo desde el corazón de #LaCiudadQueLoTieneTodo! https://t.co/de1w7Cy3vb — Gobierno CDMX (@GobCDMX) September 26, 2022

¡A minutos de iniciar! Así luce la plancha del #Zócalo capitalino para el concierto de @GrupoFirmeeste este domingo 25 de septiembre 🎶 👉🏽Sigue la transmisión desde nuestra señal y redes sociales. ⏰20:00h📺14.1📱 @MxPlayTV 🔴https://t.co/wGY28yPKlH#GrupoFirmeEnZocalo pic.twitter.com/y6Y83PbqFt — Canal Catorce (@canalcatorcemx) September 26, 2022

¡En unas horas inicia el concierto de @GrupoFirme en el Zócalo capitalino! @CulturaCiudadMx preparó un operativo de seguridad y emite recomendaciones👇 El show será transmitido por redes sociales del @GobCDMX, la señal de @canalcatorcemx y @Capital_21

https://t.co/X5SatoYIck — Capital 21 Noticias (@C21Noticias) September 25, 2022

Esta mañana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, compartió recomendaciones para los asistentes al concierto de Grupo Firme con la intención de garantizar una experiencia agradable a los seguidores de esta famosa banda de música regional.

Entre las sugerencias, el Gobierno de la Ciudad de México dejó claro que no se podrá ingresar con objetos punzocortantes, envases de vidrio, drones, pirotecnia, sillas u objetos voluminosos, aerosoles, latas, rayos láser, hieleras y bebidas alcohólicas. Y aunque no prohibió el uso de paraguas, hizo un llamado a no afectar la visibilidad del evento.

Desde muy temprana hora, personas de distintos estados arribaron al Zócalo para asegurar un espacio que le permita disfutar de este concierto gratuito que se transmitirá a través de los canales públicos Capital 21 y Canal 14, así como en las redes sociales oficiales de Sheinbaum y del Gobierno de la Ciudad de México.

ASISTENTES SE SALTAN VALLAS DE SEGURIDAD PARA INGRESAR AL ZÓCALO

Una multitud de asistentes se saltaron las vallas de seguridad previo al concierto para disfrutar del espectáculo de la banda de música regional en primera fila.

Alrededor de las 11 de esta mañana, algunas personas violaron los protocolos de seguridad para acercarse al escenario, ignorando la fila que formaba parte de la organización del evento y que permitiría el ingreso a partir de las dos de la tarde.

Como parte de esta violación, quienes ingresaron no formaron parte de la revisión protocolaria e ignoraron los pedidos de los agentes que les pedían esperar.

Desafortunadamente, este hecho afectó a muchos que llevaban horas esperando conforme a lo establecido.

Luego de lo ocurrido, varios videos comenzaron a circular en redes sociales donde se puede observar a mucha gente corriendo al interior de la zona acordonada para alcanzar el mejor lugar.

Además de la plancha del Zócalo capitalino y la transmisión en las redes sociales oficiales, el concierto puede disfrutarse desde las pantallas instaladas en las inmediaciones del centro histórico. Dichas pantallas han sido ubicadas sobre la Avenida 20 de Noviembre, Pino Suárez y Avenida Juárez. En la primera, se encuentran 10 pantallas; en Pino Suárez, cinco; y en Avenida Juárez, se instalaron cinco más.