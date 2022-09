“Hay más de 150 mil asistentes en el Zócalo” por concierto de Grupo Firme: Sheinbaum

La agrupación liderada por Eduin Caz forma parte de una nueva ola de artistas que están volviendo a popularizar la música regional mexicana pues tan sólo en la capital mexicana, la banda oriunda de Tijuana, Baja California, suma dos millones de escuchas en la plataforma de Spotify.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que con motivo del concierto gratuito de Grupo Firme, se le reportó que hay alrededor de 150 mil asistentes en este momento en la plancha del Zócalo capitalino.

Por medio de su cuenta de Twitter, la mandataria precisó que fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx) le dio la información con corte a las 20:10 horas de esta noche, a 10 minutos de que iniciara la presentación del grupo de música regional mexicana.

Anterior a estos mensajes, la también doctora expuso alrededor de las 19:35 horas queel Zócalo y las calles aledañas ya se encontraban llenas, por lo que pidió que se siguiera el concierto por las redes sociales del Gobierno capitalino, así como por Canal 14 y Capital 21.

El zócalo ya está completamente lleno por lo que se les invita para protección de [email protected], que lo vean desde la transmisión en vivo de capital 21, canal 14 y desde las redes sociales del gobierno muchas gracias por su colaboración y comprensión. Gracias @GrupoFirme pic.twitter.com/HHnTJRt3Wh — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 26, 2022

En otro video, Claudia Sheinbaum comentó que se estaba supervisando el lugar y pidió a la ciudadanía que se divirtieran de forma “sana y tranquila”.

Por medio de la cuenta de Web Cams de México se compartieron algunas imágenes del concierto gratuito.

Así luce el Zócalo de Ciudad de México #CDMX esta noche. #GrupoFirmeEnElZocalo Vía @GranHotelCM Para ver en vivo:https://t.co/B8gFCad5mk Video pic.twitter.com/0k0K0KaVFe — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 26, 2022

Así luce esta tarde el Zócalo de Ciudad de México #CDMX. #GrupoFirmeEnElZocalo Vía @GranHotelCM Para ver en tiempo real: https://t.co/Ic947maLPu Video pic.twitter.com/IllvlNNq67 — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 25, 2022

Miles de personas se han dado cita esta noche en el Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar de los intérpretes de Ya supérame y Cada quién en un evento masivo que ocurre dos años después de la suspensión de este tipo de espectáculos por la COVID-19.

La banda abrió con el éxito El amor no fue pa´mí y, luego de deleitar al público, el grupo anunció que esta noche se rompió un récord de asistencia, por lo que invitaron al presidente de Music VIP a tomarse un shot en agradecimiento por la noche que, dijo, “quedará para la historia de la música” e invitó a no dejar de soñar, porque “los sueños se hacen posibles”. Su participación en el escenario finalizó con un “Viva México”.

Si no pudiste asistir de forma presencial a este concierto, el Gobierno capitalino compartió los medios por los que se transmitirá el evento en vivo: el canal de oficial de YouTube del Gobierno de la Ciudad de México, así como a través de la señal y las redes de Canal Catorce y Capital 21, así como en las redes oficiales de Claudia Sheinbaum.

Ya no cabe ni un alfiler en la plancha del zócalo capitalino para disfrutar el concierto de Grupo Firme. @AztecaNoticias pic.twitter.com/botBQa5ZS8 — Isidro Corro (@isidrocorro) September 25, 2022

Entre las sugerencias, el Gobierno de la Ciudad de México dejó claro que no se podrá ingresar con objetos punzocortantes, envases de vidrio, drones, pirotecnia, sillas u objetos voluminosos, aerosoles, latas, rayos láser, hieleras y bebidas alcohólicas. Y aunque no prohibió el uso de paraguas, hizo un llamado a no afectar la visibilidad del evento.

Desde muy temprana hora, personas de distintos estados arribaron al Zócalo para asegurar un espacio que le permita disfutar de este concierto gratuito.

Para facilitar la movilidad de los asistentes después del concierto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que el servicio de las Líneas 2, 3, 8 y B se extenderá hasta la 01:00 de la madrugada del lunes. Las demás líneas funcionarán con normalidad, cerrando el servicio a las 12 de la noche.