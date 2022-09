West Elm crea un espacio pensado en impulsar el movimiento de consumo responsable

La Pop Up Store de Wets Elm busca ayudar a crear espacios a los amantes del diseño, mediante diversos talleres así los interesados tomarán los mejores consejos y tips de los expertos.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- West Elm es una marca de decoración para el hogar con diseños originales, cuenta con 10 tiendas en el país y parte de su filosofía es comprometerse con el planeta por lo que crearon una Pop Up Store en “Mundo Interior”, ubicada en la planta baja de Artz Pedregal, para presentar su catálogo de productos sustentables e impulsar el consumo responsable. Además de conectar con a arquitectos, diseñadores o quien le guste decorar que pueden recibir una atención personalizada ya que ofrecen un servicio integral.

Más allá de los muebles que están presentes, la marca tiene muchos aspectos detrás. West Elm tiene como punto fuerte el diseño, un dato importante es que el 89 por ciento de sus productos están hechos por la marca, los dibujos son hechos por la marca y buscan proveedores que puedan hacer esos diseños, además tiene mezclas de materiales como piel y metal, espejos, vidrio, etc. lo que lo hace especial porque suele ser difícil encontrar ese tipo de productos.

Uno de los puntos más importantes para la marca es “Good for The people”, la marca se preocupa de hacer bien a la gente, es decir, apoyar a comunidades locales, por ejemplo, incluir colecciones hechas a mano por artesanos locales, además de que es primordial cuidar al trabajador en la fábrica. West Elm aboga por el trabajo justo, trabajadores en buenas condiciones y que los artesanos reciban el salario justo.

Resalta que la maraca cuenta con sellos de sustentabilidad y los productos no tienen químicos así si los niños o animales muerden algún mueble no representa un peligro por los químicos que no contiene.

Designa Crew es un servicio gratuito que no tiene mínimo de compra y brinda soluciones para diseñar espacios, esto ayuda a los consumidores a tomar mejores decisiones.

