VIDEO: Cinco periodistas escudriñan a Brugada y Cuevas. ¿Qué las hace tan diferentes?

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– Clara Brugada y Sandra Cuevas. Una salió de la izquierda y ahora se ha vinculado con la extrema derecha tanto de México como de Estados Unidos. La otra es conocida como una de las precursoras de la democracia en la ciudad. Ambas aspiran a gobernar la Ciudad de México, una con una carrera fugaz a cuestas y la otra con una larga trayectoria siempre de lado de la izquierda y del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Brugada y Cuevas fueron las protagonistas de “VERSUS”, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo. En esta entrega, las periodistas Adriana Buentello, Daniela Barragán, Luisa Cantú, Meme Yamel y Perla Velázquez expusieron los contrastes entre la exalcaldesa de Iztapalapa y la Alcaldesa de Cuauhtémoc.

Recordaron cómo Cuevas prácticamente emergió en 2018 durante la ola obradorista en la cual no encontró cobijo para reaparecer en 2021 de la mano del PRD, y el bloque opositor para conquistar el corazón de la Ciudad de México, en un episodio del que se ha responsabilizado a Ricardo Monreal, su cercano y amigo.

Del otro lado, destacaron el trabajo que ha encabezado Clara Brugada en Iztapalapa, la Alcaldía más gobernada de la capital con una población incluso mayor a la de algunos estados, y cómo ha revitalizado varias zonas de esta demarcación con sus utopías, como se conoce a su política de recuperación de espacios públicos que incluso han permitido a revertir el estigma de inseguridad y violencia que por años ha pesado sobre esta parte de la Ciudad.

SANDRA CUEVAS Y LAS POLÉMICAS

Adriana Buentello expuso que Sandra Cuevas pese a ser una Alcaldesa que tiene a su alcance recursos opta por evidenciar sus complejos y su personalidad en “políticas completamente fascistas”. “A mí me preocupa mucho desde que empezó a hacer una limpieza social, retirar personas en situación de calle, me preocupa también el tema de espacios públicos que más que recuperación ha sido un blanqueamiento, incluso si vemos en sus redes sociales una cuestión monocromática de cómo el blanco es lo que predomina en muchos aspectos de sus políticas”.

Buentello dijo que ese blanqueamiento conlleva “un complejo de inferioridad traducido, extrapolado, a una personalidad megalomaníaca que pueda ser quizá un poco contradictorio, pero es parte del origen de su personalidad. Ella tiene unos orígenes muy humildes, ella misma lo reconoce y además de alguna manera desprecia la pobreza porque ella misma la padeció y en esta posición de funcionaria es impactante que ella considere que su valor se construye sobre temáticas como la ropa de marca”.

En ese sentido consideró preocupante ese tipo de complejos en una funcionaria pública: “el problema es que cuando ya se mezcla con la política y con las políticas públicas, ahí me parece gravísimo y que se esté codeando con gente cerana a (Donald) Trump, a (Jair) Bolsonaro, a (Eduardo) Verástegui, por ejemplo”.

Perla Velázquez apuntó en ese sentido, cómo Sandra Cuevas ha tratado de llevar en su trabajo en la Cuauhtémoc modelos tomados de Estados Unidos, en donde en fechas recientes se ha reunido con la ultraderecha de ese país. “Cómo relaciona mucho a Estados Unidos, estos viajes que hace, incluso cuando la Zona Rosa lo menciona ella: ‘lo quiero convertir en Las Vegas’”.

Meme Yamel consideró a su vez que se tiene que cuestionar la trayectoria de Sandra Cuevas, quien salta a la arena pública en 2018. “Sandra Cuevas brinca al escenario político digamos que ya con la vieja confiable de los políticos de: ‘voy a brincar como una ciudadana que tiene una asociación civil y aquí viene mi fortaleza’. Y entonces vemos brincar a Sandra Cuevas de proyecto en proyecto”.

Yamel recordó cómo en 2018 se dio a conocer con su Fundación por un México Bonito que tiene su sede en la Alcaldía Azcapotzalco, demarcación en la que milita en el partido Fuerza por México, ligado al Senador Ricardo Monreal. “Ella de hecho se promovía como candidata a la Alcaldía Azcapotzalco, ni siquiera brincaba a la Cuauhtémoc”, comentó.

Ese mismo 2018, indicó Meme Yamel, Sandra Cuevas manifestó su respaldo al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. “¿Qué pasa? Que no le dan absolutamente nada en Morena y entonces Sandra Cuevas se vuelve otra vez ‘fugaz’ y regresa a su trabajo en la fundación”, hasta que en 2020 irrumpe, de cara al proceso electoral intermedio, con el PRD.

“Y esa fue la trayectoria de Sandra Cuevas. Punto. Si nos vamos a su trayectoria académica ni siquiera ella la puede explicar, entre los doctorados de 10 países que sigo sin entender, luego sale a decir que vendió dulces para pagar esos 10 doctorados, pero que no eran doctorados, que eran cursos de la universidad. No te dan las cuentas, aunque digas trabajé todo diciembre vendiendo dulces, ¿y cuándo te fuiste? Sí me brinca mucho. Y luego los doctorados, que sí de Derechos Humanos, que de Economía, no que es doctorante, no que es maestría. Sandra Cuevas es como un fenómeno improvisado de Xóchitl Gálvez, pero región 5”.