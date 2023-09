Brugada se registra para buscar candidatura de Morena en CdMx; Noroña dice que no va

La Alcaldesa de Iztapalapa cumplió lo que había dicho con anterioridad, que es que se registraría para participar en el proceso interno para conseguir la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno capitalina.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Clara Brugada Molina, Alcaldesa de Iztapalapa con licencia, se registró esta mañana como aspirante a la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en donde competirá con Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud federal, y Omar García Harfuch, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

A través de redes sociales, la Alcaldesa de Iztapalapa con licencia completó su registro en la convocatoria de Morena para ocupar la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México.

“Morena ganará la próxima elección y derrotará nuevamente a la derecha antiderechos. No queremos una ciudad divida en clases sociales. No queremos una ciudad dividida, sino fuerte y unida”, dijo en su discurso.

🔴ÚLTIMAHORA I Clara Brugada (@ClaraBrugadaM) se registra como aspirante a la candidatura a la jefatura de Gobierno de CDMX pic.twitter.com/gEJbEELLWM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 25, 2023

Asimismo, en la conferencia de prensa informó que iniciará sus recorridos por la capital el próximo miércoles 27 de septiembre a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución.

“Hoy iniciamos una nueva etapa. […] Vamos a convencer a toda la ciudadanía de que soy la mejor opción para coordinar la cuarta transformación en esta gran ciudad. Estoy segura que seguiremos haciendo historia y continuaremos el camino que iniciamos hace años”, aseguró.

Brugada dijo que sería muy respetuosa en el proceso, por lo que no atacaría a ninguna de las demás personas que se registraran al proceso, pues interpondrá los intereses de Morena a los personales.

“Voy a ser muy respetuosa de este proceso, no vamos a atacar a ningún compañero ni compañera que se registre, el contrario, vamos a poner por encima de cualquier interés personal al movimiento. Es tiempo de mujeres, pero tenemos que convencer también a los hombres de que primero las mujeres”, dijo.

“Me inscribo porque ante el riesgo de que la ciudad retroceda soy la primera. Estaré en un primer lugar para encabezar nuestro movimiento”, afirmó en sus redes.

NOROÑA SE BAJA DE LA CONTIENDA

Instantes después, Gerardo Fernández Noroña anunció que no se registrará en el proceso interno de Morena para la Ciudad de México, aún cuando expuso que tiene “la trayectoria, los méritos, la madurez, la experiencia, el talento, el compromiso, la visión”, pues señaló que en la convocatoria hay demasiadas limitantes:

“No hay debates, nuevamente, si bien se prohíben los espectaculares, que el dinero tenga el peso que tuvo en el proceso pasado, sigue habiendo limitaciones, de hecho el Consejo estatal de Morena va a decidir dos aspirantes hombres y dos mujeres, puedes quedar en ese primer filtro. Los comités estatales están dominados por los gobernadores de nuestro movimiento y gobernadoras, y ahí puede haber cosas incorrectas”, advirtió.

Fernández Noroña explicó que decidió no registrarse por estas limitantes y porque él ve “dados cargados”. Aún así consideró que hay dos aspirantes que lo representan: la Alcaldesa de Iztapalapa con licencia, Clara Brugada, y el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Sobre Clara Brugada, afirmó que “es una mujer trabajadora, honesta, consecuente, de izquierda, talentosa”, y de Hugo López Gatell expuso que es “un hombre muy talentoso, brillante, buen comunicador, sensible, de izquierda, humanista, un político extraordinario”.

SANDRA CUEVAS PIDE LICENCIA

🚨#ÚLTIMAHORA I Sandra Cuevas pide licencia para buscar la candidatura para la jefatura de Gobierno de #CDMX, peeero sólo dejará el cargo por 16 días.pic.twitter.com/M0IWdet6eb — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 25, 2023

En más movimientos, la Alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que pedirá su licencia el próximo 4 de octubre para buscar la candidatura para la Jefatura de Gobierno por el Frente Amplio por México.

Sandra Cuevas detalló que a partir de hoy 25 de septiembre y hasta el 2 de octubre recorrerá las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc como agradecimiento, luego, el 4 de octubre ya con la licencia y hasta el 19 de octubre emprenderá su gira por las alcaldías de la capital.

Asimismo, adelantó que una parte de la campaña la pagaría y ella y otra de los donativos, y que no tendrá espectaculares, pues eso se convierte en “basura”.

GATELL SE APUNTA

El pasado 22 de septiembre, Hugo López-Gatell confirmó a “Café y Noticias”, programa que se transmite por SinEmbargo Al Aire, que contendería por la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno y reconoció que en el camino a su aspiración los poderes fácticos a los que afectó en su paso por la Secretaría de Salud podrían pagar campañas para atacarlo.

“Sospecho ampliamente que eso pueda ocurrir (que industrias como la tabacalera y de comida chatarra lo ataquen). Hay compañeros de organizaciones sociales que llevan en esta lucha honesta mucho tiempo, por la salud, por el medio ambiente y que han sufrido espionaje, el famoso espionaje que ocurrió con Pegasus el sexenio pasado en donde todos los indicios indican que fue la industria refresquera, posiblemente internacional, posiblemente con expresiones nacionales, en complicidad con funcionarios del Gobierno 2012-2018”, expuso.

El Subsecretario compartió que en fechas recientes —y luego de su papel frente a la pandemia de la COVID-19— se cuestionó en si podía contribuir más “poniendo al servicio de la transformación mis capacidades, tanto intelectuales, emocionales y mi convicción política, que desde luego la tengo es muy profunda, es muy añeja y entonces lo planteé al Presidente, desde luego él fiel a su principio dijo dos cosas: no voy a favorecer a nadie porque esa es mi convicción por el bien del proceso de transformación, pero me parece una excelente noticia”.

El Subsecretario dijo que en su caso dejará la Secretaría de Salud a no más tardes finales de mes, aunque matizó que esperará a ver si pasa el primer filtro y es selecto entre los seis aspirantes que participarán en la encuesta. “Si no quedo en esa parte, es como si no me hubiera registrado y yo estoy sujeto a las reglas del proceso, si tengo el honor y la oportunidad de pasar a las siguientes etapas pues ya se hace efectivo”.

HARFUCH TAMBIÉN VA POR LA JEFATURA

El pasado 10 de septiembre, Omar García Harfuch anunció sus aspiraciones políticas para la capital mexicana. Dijo que quiere coordinar los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México, es decir, ser el próximo Jefe de Gobierno por Morena. Sus aspiraciones, dados los altos niveles de popularidad que tiene en la mayoría de las encuestas, ponen en aprietos a otros contendientes de la izquierda, como Clara Brugada Molina, o al mismo Mario Delgado, dirigente nacional del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. No obstante, aclaró que no pretende enfrentarse a sus compañeros sino formar parte de la búsqueda para el mejor prospecto para la ciudad.

Harfuch aseguró que coincide con los ideales del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo. También anunció que iniciará una gira por las 16 alcaldías de la capital “para escuchar a la gente”.

Omar García Harfuch renunció a su cargo como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina el pasado 9 de septiembre. Ese mismo día anunció que era para trabajar con la candidata presidencial de Morena para 2024, Claudia Sheinbaum Pardo, en su proyecto para darle continuidad al movimiento de la Cuarta Transformación.

-Con información de Daniela Barragán y Perla Velázquez