La historia de los lingotes de oro del Senador Menéndez, el enemigo demócrata de AMLO

-Con información de The Associated Press y Europa Press

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).– El Senador Bob Menéndez ha mantenido una disputa pública con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo ha acusado de “chantajear” al Presidente estadounidense Joe Biden para “invitar a déspotas y dictadores” en la Cumbre de las Américas, ha sugerido que el Gobierno mexicano “es un estado infiltrado” por el crimen organizado e incluso ha dicho que el mandatario mexicano miente al sostener que el fentanilo no es fabricado en México sino en China.

Ahora este Senador de padres cubanos, uno de los principales liderazgos del Partido Demócrata, se encuentra involucrado en una trama de corrupción en la que hay detrás pagos con lingotes de oro y una serie de malas prácticas como las que él ha imputado, sin presentar pruebas, contra el Gobierno mexicano desde su posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.

Menéndez, uno de los más duros críticos a la propuesta de López Obrador de invitar a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba a la novena Cumbre de las Américas, por su historial de abuso a los derechos humanos, ahora es acusado por los fiscales de estados unidos de efectuar diversas acciones para beneficiar a Egipto a pesar de las dudas del gobierno estadounidense sobre el historial del país precisamente en el respeto a los derechos humanos, algo que en los últimos años motivó al Congreso a aplicarle restricciones a la ayuda a El Cairo.

El demócrata es acusado de ayudar en secreto al Gobierno de Egipto y de intentar impedir el juicio penal a un amigo a cambio de lingotes de oro y efectivo, al dar a conocer los fiscales una imputación por corrupción en la que se le acusa de aprovechar su influencia en asuntos extranjeros para beneficio personal.

Esta mañana, el Presidente López Obrador cuestionó que los “medios de derecha, conservadores” no hayan dicho nada del caso. “Le encontraron lingotes de oro al Senador republicano Bob Menéndez, que siempre ha estado en contra de nosotros. Eso no lo van a decir. No es nota. Y no van a decir otras cosas”, criticó.