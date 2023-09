Fiscalía reporta la desaparición de 7 jóvenes en Malpaso, 4 de ellos menores de edad

La Fiscalía zacatecana emitió fichas de búsqueda para dar con el paradero de los siete jóvenes; los teléfonos (492) 92 2 05 05, (492) 92 2 89 59, son de atención por las 24 horas para aquellas personas que tengan alguna información que ayude a localizarlos.

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Siete jóvenes, incluyendo cuatro menores de edad, fueron secuestrados el día de ayer en el municipio de Villanueva, en el estado de Zacatecas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Zacatecas dio a conocer a través de sus vías de comunicación oficiales sobre la desaparición de siete jóvenes en la localidad de Malpaso.

Las fichas de búsqueda emitidas señalan que la privación ilegal de la libertad ocurrió el día de ayer.

SOBRE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS

Jorge Alberto René Ocon Acevedo, el menor de los desaparecidos, cuenta con 14 años, es de género masculino, tez morena, ojos grandes de color café; boca grande y labios gruesos; cabello lacio, corto y castaño; con una estatura de 1.765 metros y complexión delgada.

La vestimenta que portaba era una chamarra color oro, pantalón color azul y tenis color negro.

Óscar Ernesto Rojas Alvarado cuenta con 15 años de edad, tez morena, ojos medianos color café y rasgados; boca mediana con labios gruesos; cabello color negro y lacio; una estatura promedio de 1.67 metros y complexión delgada.

Al momento del secuestro, vestía un pantalón de mezclilla color azul marino, sudadera con gorro color gris y negro, cachucha color negro, tenis color blanco. Asimismo, portaba una cadena de oro, aretes con brillantes, cinturón de tela color negro y un pasamontañas.

Héctor Alejandro Saucedo Acevedo de 17 años tiene tez morena clara; ojos grandes color café; labios grandes y gruesos; cabello lacio, corto y de color negro, con una estatura de 1.75 metros y complexión dlgada.

Su vestimenta era una sudadera color gris, pantalón de mezclilla color azul y enis color blanco. Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en un brazo, una cicatriz en la ceja y usa brackets.

Diego Rodríguez Vidales, también de 17 años, es de tez blanca, ojos color medianos de color negro, boca mediana con labios gruesos; cabello lacio, corto y color negro; cuenta con una estatura de 1.74 metros y es de complexión robusta.

La vestimenta que portaba la última vez que fue visto era una sudadera color azul marino con estampado de la marca Nike, pantalón de mezclilla color azul cieo y una cachucha color obscuro.

Sus señas particulares son las siguientes: tatuajes en el brazo izquierdo el apellido “Vidales”, en atebrazo derecho una línea y las letras D R V V en la pantorrilla derecha.

Sergio Yobani Acevedo Rodríguez, de 18 años de edad, cuenta con una tez morena clara, ojos medianos color verde, boca mediana con labios gruesos, cabello ondulado y castaño; su estatura es de 1.70 metros y es de compelxión delgada.

La vestimenta que portaba se desconoce; sin embargo, cuenta con un tatuaje con la imagen de un papaote en la pantorrilla derecha y usa brackets.

Gumaro Santacruz Carillo, también de 18 años años, es un masculino de tez morena clara; ojos medianos y rasgados color café; boca mediana con labios delgados; cabello lacio de color negro; una estatura de 1.60 metros y compexión delgada.

Aunque no se reportan señas particulares, el joven llevaba consigo una sudadera color gris, playera color negro, pantalón de mezclilla color negro y tenis color blanco.

Finalmente, Jesús Manuel Rodríguez Robles de 18 años tiene tez blanca; su cabello es lacio, corto y color castaño claro; tiene boca grande con labios gruesos; ojos mediantes con color café oscuro; nariz grande y recta; escasa barca; mide 1.78 metros y es de complexión delgada.

Su vestimenta era una playera manga larga con estampados color negro y gris; pantalón de mezclilla color azul claro y tenis color negro marca VANS.

Ante cualquier tipo de información que permita su hallazgo, la Fiscalía zacatecana exhortó el reporte a los teléfonos (492) 92 2 05 05, (492) 92 2 89 59 de las oficinas de la Dirección General de Policía de Investigación del Estado las 24 horas, o al (492) 345 29 96 con extención 37708, 37709 y 33704 en días y horas hábiles.

RESCATAN A NUEVE SECUESTRADOS Y OTROS CUATRO SON ASESINADOS

El pasado 2 de septiembre fue reportado el hallazgo de nueve personas que se encontraban privadas ilegalmente de su libertad. El descubrimiento se dio durante un operativo de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Preventiva Municipal en Fresnillo, Zacatecas.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad dio a conocer en un comunicado que los cuerpos de seguridad se encontraban realizando acciones operativas en la carretera que comunica a las localidades El Ramal y Emancipación, cuando observaron dos camionetas cuyos conductores huyeron al notar la presencia policial.

Ante este hecho, inició una persecución que derivó en la ubicación y rescate de nueve personas, quienes aseguraron estar privadas ilegalmente de su libertad y estaban siendo trasladadas por personas armadas.

De acuerdo con las autoridades, no se reportaron detenidos ni heridos, pues las víctimas se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, se les proporcionó atención y apoyo de forma inmediata, para posteriormente brindarles acompañamiento ante la autoridad competente.

En su mensaje, las Fuerzas de Seguridad reiteraron su compromiso con las y los ciudadanos de actuar ante la comisión de delitos y seguir trabajando para recuperar la tranquilidad y la paz en Zacatecas.

Además, informaron que mantienen un importante operativo en el municipio de Fresnillo, luego de que en la comunidad Las Piedras, tras una agresión, en la que cuatro personas perdieron la vida.

Según el informe preliminar, un grupo de personas que se encontraban cerca de la comunidad fue agredido por civiles, provocando que tres hombres y una mujer perdieran la vida.