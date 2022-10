ENTREVISTA | Monreal culpa a Sheinbaum de atacarlo desde el Gobierno sin aval de AMLO

El Senador Ricardo Monreal criticó en entrevista con SinEmbargo Al Aire que dentro de Morena hay “exceso de confianza” en que el movimiento va a ser ratificado en el 2024, al tiempo que advirtió sobre la existencia de “purgas”, conflictos internos y divisiones que han generado desencuentros en el partido guinda.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal Ávila acusó en entrevista que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “tiene mucho poder” dentro del Gobierno federal y ha instrumentado un plan para descarrilarlo de sus aspiraciones políticas al margen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que una prueba de ello es “la campaña de odio” que se ha aprendido en su contra a través de redes sociales.

“Por su puesto que tiene poder, mucho poder para hacer eso y más (…) Es muy sencillo y esa va a ser la prueba más irrefutable: los mismos que la alaban (en redes sociales), las mismas cuentas son las mismas que me atacan todos los días. Es muy sencillo tener la correlación. No así los seguidores de Marcelo Ebrard, ni siquiera los seguidores de Adán Augusto, exclusivamente las cuentas de respaldo de Claudia Sheinbaum me atacan cruel, sistemática, inescrupulosamente un día sí y otro también, y tengo 16 meses resistiendo”, aseguró el Coordinador de los senadores de Morena en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez en el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Ricardo Monreal Ávila denunció este lunes desde el Senado de la República que ha identificado una serie de cuentas que lo atacan todos los días “y al mismo tiempo alaban a la candidata, a una de las candidatas”, en referencia a Claudia Sheinbaum, a quien ha acusado en el pasado de haber llevado ante el Presidente López Obrador “intrigas palaciegas” a raíz de la derrota electoral de 2021 en la Ciudad de México, de la que, ha dicho, se le ha acusado sin sustento. El Senador dijo que hay “una guerra fratricida al interior de Morena” por lo que anunció que mandará a hacer un estudio forense para demostrar sus acusaciones.

En la entrevista con Los Periodistas, Ricardo Monreal dijo que no sólo se quedará en el estudio forense, sino que además hará uso de su derecho, para acudir a las instancias correspondientes. Cuestionado si esto implica una denuncia en forma, el Senador precisó que esperará a los resultados de los estudios que ha mandado a hacer para “exigir la aplicación de la legalidad”, aunque precisó que actuará “con toda prudencia”.

En relación al otro frente que se le ha abierto, desde Campeche, en donde la Gobernadora Layda Sansores San Román anunció que durante su programa El Martes del Jaguar, difundirá un audio que vincula al Senador. Ya el Presidente López Obrador se ha pronunciado sobre el tema y lo ha considerado “de mal gusto”, al tiempo que ha reconocido las trayectorias políticas, tanto de Sansores como de Monreal, dos fundadores de Morena.

“La narrativa que el Presidente expresó con mucha contundencia es que está preocupado por la situación. Yo sí creo que si no se pone remedio y si no se establecen reglas claras para la sucesión o si se continúa con esta campaña adelantada con promoción personalizada, con espectaculares, lonas, redes sociales, golpes, descalificaciones, persecuciones, sí hay un riesgo serio. Creo que el Presidente ha sido, en el sentido de advertir y de establecer, como un árbitro, que es que no pongan en riesgo al movimiento, el Presidente me pareció muy claro, por eso es importante escucharlo y releerlo porque él avala el que hace 26 años fui perseguido por el Gobierno y fui víctima de una infamia, cuyo expediente a él le enviaron advirtiéndole que no fuera a postularme porque tenía delitos graves en mi haber”, comentó al respecto Monreal.

Recordó que difundir audios como el que ha amagado con revelar la Gobernador representa una violación a la Constitución, “particularmente el Artículo 16 que establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables, sólo existe una excepción para violarlas cuando se trata de mandatos judiciales, sólo en ese caso puede establecerse una intervención a una comunicación privada.”

“Ella (Layda Sansores) y quien viole eso simplemente son presuntos delincuentes, no porque sea Gobernadora tiene que hacer lo que está haciendo. La respeto a ella y yo no he tenido ninguna diferencia con ella, pero obviamente yo no voy a tolerar porque es un delito”, advirtió.

Por ello, el Senador insistió en la importancia de la mediación del Presidente, la cual ha servido para que no se genere “tempranamente una escisión que nosotros no queremos” y sostuvo que esto “va más allá de la persona, va más allá del estado de la Gobernadora, va más allá de una simple intervención o más allá de un escándalo mediático. Me preocupa porque así han sido las purgas en los grandes movimientos en Rusia”, dijo al comparar lo ocurrido en Morena con las campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo en la Unión Soviética a finales de la década de 1930, en el régimen de Joseph Stalin.

“Hago el símil porque las purgas, los conflictos internos, las divisiones generan este tipo de desencuentro. El exceso de confianza de que va a ser ratificado el movimiento en el 2024 genera este tipo de comportamiento, a eso me refiero. A lo que me refiero es al momento que se está viviendo en el movimiento y que quizá todos piensen o un gran porcentaje de la población piense que lo que pasará en Morena es que andamos en un proceso interno y que lo que salga de él será el próximo Presidente o la próxima Presidenta y creo que hay un exceso de confianza en ese sentido”, indicó.

Monreal sostuvo que él ve una campaña anticipada dentro de su partido y una promoción personalizada que viola la Constitución: “Los programas públicos cuando se promueven para fines personales son delitos y son campañas personalizadas que traen como consecuencia sanciones hasta de la pérdida del registro de quienes aspiren a ese puesto de elección popular”.

El Senador señaló que “violar la ley, vivir en la ilegalidad o en la simulación democrática” no era el propósito ni el objetivo de Morena. “Yo lo que he dicho es que hagamos de lo que el Presidente dijo, atendamos el llamado del Presidente, yo lo voy a atender en el sentido de la unidad y la cohesión, no en la confrontación”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado