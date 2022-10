¡No eres tú! WhatsApp reporta caída a nivel mundial; hay fallas en envío de mensajes

LONDRES, 25 de octubre (AP).— Usuarios de todo el mundo reportaban problemas el martes para enviar y recibir mensajes en la popular aplicación de mensajería WhatsApp.

WhatsApp dijo que el servicio de la popular aplicación de mensajería se reanudó tras una breve interrupción el martes que dejó a usuarios de todo el mundo quejándose de que no podían enviar o recibir mensajes.

Según Downdetector, que sigue informes sobre cortes de servicio, los problemas comenzaron a reportarse alrededor de las 02:00 horas. Unas dos horas más tarde, los usuarios empezaron a publicar en internet que la app funcionaba con normalidad.

