Alemania y UE crean “nuevo Plan Marshall” para ayudar a la reconstrucción de Ucrania

BERLÍN, 25 de octubre (AP).— Los líderes de Alemania y de la Unión Europea reunieron a expertos el martes para empezar a trabajar en lo que el Canciller alemán describió como “nuevo Marshall Plan” para reconstruir Ucrania.

El Plan Marshall fue una iniciativa patrocinada por Estados Unidos que ayudó a reactivar las economías de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

La conferencia de un día en Berlín se convocó para debatir “cómo garantizar y mantener el financiamiento de la recuperación, reconstrucción y modernización de Ucrania en los próximos años y décadas”, dijo el Canciller Olaf Scholz.

Scholz, que copatrocinó la reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que no espera “nada menos que la creación de un nuevo Plan Marshall para el siglo XXI, una tarea generacional que debe comenzar ahora”.

Por su parte, Von der Leyen indicó que el Banco Mundial sitúa el costo de los daños registrados en Ucrania hasta la fecha en 350 mil millones de euros (345 mil millones de dólares). Bruselas decidió en junio convertir a Kiev en candidata a ingresar al bloque y necesita “integrar firmemente los esfuerzos de reconstrucción de Ucrania como parte de su camino hacia la Unión Europea”, agregó.

Además de la ayuda en el largo plazo, “Ucrania necesita una rehabilitación rápida ahora mismo”, mientras Rusia ataca la infraestructura eléctrica ucraniana, entre otras, antes del incipiente invierno, dijo von der Leyen, quien calificó la ofensiva como “actos de puro terror”.

The #RecoveryofUkraine will be a challenge for generations – one that will require the combined strength of the entire international community. It is also an opportunity for generations to come, if we get it right. For a more advanced, sustainable and resilient #Ukraine️ . pic.twitter.com/4mK0sXoe8Q

El Presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo hincapié en este aspecto en su intervención por videoconferencia desde Kiev. En su discurso señaló que el país tiene un plan de “recuperación rápida” de 17 mil millones de dólares para reparar los daños en hospitales, escuelas, transporte, energía y otras estructuras.

“Hasta el momento, no hemos recibido ni un solo centavo para la implementación del plan de recuperación rápida”, señaló hablando a través de un intérprete.

Scholz subrayó el compromiso alemán para seguir enviando armas a Ucrania, incluyendo sistemas de defensa antiaérea, tanto tiempo como necesiten.

“La mejor reconstrucción es la que no tiene que hacerse porque las ciudades y las centrales eléctricas ucranianas están protegidas de las bombas, drones y misiles rusos”, apuntó.

We can never match the sacrifices Ukrainians are making every day.

But we can stand with them and provide what they need – for relief, fast rehabilitation and reconstruction.

This is why we are gathered here today at the #RecoveryOfUkraine conference ↓

https://t.co/KpdLTOkPot

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2022