Sunak promete enmendar los “errores” de Truss; ve necesarias decisiones “difíciles”

Madrid, 25 Oct. (EUROPA PRESS).- El nuevo Primer Ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, ha asumido el bastón de mando reconociendo que su predecesora en Downing Street, Liz Truss, cometió “errores” en sus escasas siete semanas de gestión y ha prometido que trabajará para ganarse la confianza de los ciudadanos, aunque serán necesarias decisiones “difíciles” a medio plazo.

Sunak ha comparecido ante su oficina poco después de recibir el encargo del rey Carlos III y de convertirse formalmente en el Primer Ministro número 57 del país, el tercero en menos de dos meses y el más joven de los últimos dos siglos. Llega al cargo tras una sucesión exprés, en la que fue el único en obtener los avales necesarios para ser el líder del Partido Conservador.

Sunak ha apelado a su propia experiencia como Ministro de Finanzas en plena pandemia de COVID-19 para reivindicar su currículum, al tiempo que ha defendido su legitimidad. En este sentido, ha señalado que la amplia mayoría obtenida en las elecciones de 2019 no era una “propiedad individual”, asociada a Boris Johnson, sino que supuso el refrendo de un programa.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022