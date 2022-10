“No tengo nada que ver. No soy corrupto”: AMLO sobre la exoneración de su hermano Pío

El mandatario mexicano pidió que si el proceso en contra de su hermano por presuntos delitos electorales está mal, que se revise y que se presente una nueva denuncia.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que él “no tiene nada que ver” en la investigación por presuntos delitos electorales en contra de su hermano Pío López Obrador y pidió que “se revise” el proceso legal en caso de que esté mal.

Cuestionado sobre la decisión de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), de no vincular a Pío por los videos en los que presuntamente recibió dinero en efectivo de David León Romero, exdirector general de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el mandatario federal señaló que “fue un recurso que se entregó para un movimiento y no para un partido”.

En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo federal mencionó que si se encontró que el proceso por parte de la Fiscalía en contra de su hermano Pío López Obrador tuvo errores, que se presente una nueva denuncia.

“No es así exactamente. Creo que recibió un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho y se hizo todo este escándalo porque es en contra mía básicamente”, dijo en su rueda de prensa matutina.

“Si está mal el procedimiento legal, que se revise. Si se encontró que el Ministerio Público, el Juez actuó por consigna o hubo un influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia”, agregó.

Además, el Presidente fue cuestionado por otro miembro de la prensa sobre qué diría en caso de ir a comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Sin embargo, el mandatario afirmó que no es corrupto y respondió: “Ustedes saben que cada vez que a mí me han denunciado en la historia he ido a declarar y le empiezo a pedir al Ministerio Público que ponga todo lo que deseo, y como siempre denunciaba con pruebas a los que me acusaban ya el Ministerio Público no quería seguir escribiendo”.

Ayer se dio a conocer que la FGR determinó no vincular a Pío Lorenzo López Obrador por los videos en los que presuntamente recibió dinero en efectivo.

Héctor Sánchez Zaldívar, agente del Ministerio Público Federal encargado de la indagatoria -titular de la Célula B-II-1 FEDE-, concluyó que las entregas de dinero en efectivo en las que ambos se vieron implicados y fueron videograbados, no constituyen un delito electoral.

¡Atención! 🔴Trasciende que la Fiscalía General de la República no ejercerá acción penal contra Pío López Obrador debido a que no hay elementos suficientes para confirmar que cometió algún delito electoral. pic.twitter.com/M4PWLfXyTY — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 25, 2022

Por ello notificó a Julio Veredín Sena Velázquez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, el no ejercicio de la acción penal en favor del hermano del Presidente López Obrador.

En su determinación, el Fiscal no sólo cerró la carpeta de investigación FED/FEPADE/FEPADECDMX/0000380/2020, sino que la sobreseyó, lo que implica cancelar la posibilidad de seguir investigando el caso por un delito de orden electoral. Por su parte, Pablo Hernández-Romo Valencia, abogado de Pío López Obrador, confirmó que la FEDE no encontró ningún delito de naturaleza electoral que pueda ser reprochado penalmente.

Ahora corresponderá al Juez federal determinar si da por concluida la investigación de la FGR, ya que tiene que valorar si la FEDE cumplió en los términos que se le ordenó en el juicio de amparo que entabló el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.

A penas el pasado 18 de octubre, Pío López Obrador, hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue citado a comparecer en calidad de imputado por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo citó a comparecer en la indagatoria iniciada en su contra por probable responsabilidad en delitos electorales.

Por medio del oficio FEDE-B-EILLI-C1-216/2022 (19575), el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía giró el citatorio que habría sido enviado el pasado 14 de octubre al hermano del Presidente por la investigación en su contra integrada en la carpeta FED/FEPADE/FEPADE-CDMX/0000380/2020.

Cinco días antes, el 13 de agosto, la defensa de Pío López Obrador presentó su solicitud ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) para que el Presidente, su hermano, sea llamado a declarar sobre su caso de presunto delito electoral.

Pablo Hernández Romo, quien lleva el caso del hermano del mandatario federal, se presentó ante la Fiscalía para entregar el documento que forma parte de la investigación que cae sobre su representado.

En el documento entregado por el litigante a Héctor Sánchez Zaldívar, el Fiscal encargado, señala que “si el Presidente de la República [Andrés Manuel López Obrador] habló públicamente de los hechos, materia de investigación en la carpeta que nos atiene, dijo saber para qué se utilizaba el dinero en cuestión y mostró su completa disposición a declarar, considero que es indispensable que se le tome su declaración a efecto de esclarecer los hechos”, apunta el escrito entregado por el litigante a Héctor Sánchez Zaldívar, el Fiscal encargado de la indagatoria.

-Con información de Zeta.