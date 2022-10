Firmas cancelan en masa con Ye, antes Kayne West, por sus comentarios antisemitas

LONDRES (AP).— Adidas ha puesto fin a su acuerdo con el rapero antes conocido como Kanye West por sus declaraciones ofensivas y antisemitas.

La decisión se produjo luego de que la empresa alemana de ropa deportiva enfrentó los pedidos de celebridades y otros en las redes sociales para cortar su relación con Ye. A principios de mes, la firma indicó que estaba revisando su lucrativo acuerdo de zapatillas con el rapero.

Adidas es la última empresa en desvincularse de Ye, quien también ha sido suspendido de Twitter e Instagram por publicaciones antisemitas que, según las plataformas, violaban sus políticas.

Adidas indicó el martes que realizó “una revisión exhaustiva” e inmediatamente pondrá fin a sus productos Yeezy y a los pagos a Ye y sus empresas. Vaticinó que la medida le costará hasta 250 millones de euros (246 millones de dólares) este año.

Ye recientemente sugirió que las personas de raza negra en Estados Unidos fueron esclavas por decisión propia y calificó la vacuna contra la COVID-19 de “la marca de la bestia”, entre otros comentarios. En un desfile de moda en París vistió una camiseta con las palabras “White Lives Matter”.

Follow us @rap for more updates on all things music related ‼️🤝 pic.twitter.com/bpmUDFCUcj

La agencia de talento de Ye, CAA, ha cortado lazos con él y el estudio MRC anunció el lunes que canceló planes de hacer un documental sobre el rapero.

La empresa de modas Balenciaga rompió lazos con Ye la semana pasada, reportó Women’s Wear Daily. JPMorganChase y Ye han cortado relaciones, aunque esa decisión estaba en curso antes de los comentarios antisemitas.

En semanas recientes, Ye también ha anunciado planes de cortar lazos con Gap y con Bloomberg.

Look at this Mark

How you gone kick me off instagram

You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur

— ye (@kanyewest) October 8, 2022