Presunta corrupción persigue a “El Químico”. Gobernador de Sinaloa lo hace Secretario

-Con información de Belizario Reyes y Emma Leyva

Mazatlán/Culiacán/Ciudad de México, 25 de octubre (Noroeste/SinEmbargo).– Luis Guillermo “El Químico” Benítez, quien llega a su primer año reelecto como Alcalde de Mazatlán, enfrenta un entorno político convulso y acusaciones de corrupción incluso desde su propio partido, Morena. El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo ha encaminado a pedir licencia… pero no para que se vaya. Es para que se caiga para arriba. Lo ha hecho Secretario estatal de Turismo.

“A fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán , he decidido invitar a Luis Guillermo @quimicobenitez a integrarse a mi Gabinete como Secretario de Turismo “, anunció la mañana de este martes a través de su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, el Presidente Municipal no ha dado una respuesta al mandatario estatal. En sus redes sociales la última publicación que se puede ver es un retuit de un post de Rocha Moya del 22 de octubre, en el que habla del cuarto informe de actividades de la Senadora Imelda Castro, de Morena.

El Alcalde de Mazatlán ha sido denunciado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el contrato de 400 millones de pesos otorgado a Azteca Lighting y este lunes se dio a conocer la llegada al Congreso del estado de una solicitud de juicio político en su contra, firmada por ciudadanos.

El mismo día, durante su conferencia “Semanera”, Rocha Moya expresó que no tiene conflicto alguno con “El Químico”, tras ser cuestionado por los documentos hackeados por “Guacamaya” a la Secretaría de Defensa Nacional en los que se señalaba la discordia entre ambos morenistas resultado de la contienda para Gobernador en las elecciones pasadas.

Ante la polémica que le rodea, al Alcalde Benítez Torres se le ha visto poco públicamente y sólo ha dado declaraciones breves sobre el tema.

Este martes, el Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, tiene programado presentar en el Cabildo su informe de primer año de Gobierno al frente de Mazatlán durante su segundo período.

La gestión en este período no ha sido tersa, pues desde su inicio, ha enfrentado diferentes episodios de crisis política que hoy lo tienen, con sus decisiones, con una demanda en la Fiscalía General de Sinaloa.

Este primer año de Gobierno ha transitado de la comodidad de un triunfo inobjetable en las urnas a una serie de tropiezos políticos que lo colocan a pasos de un posible desafuero.

El primer año del segundo periodo como Alcalde de Mazatlán inició con una crisis política y está por terminar con un posible desafuero si la Fiscalía General del Estado solicita juicio político contra Luis Guillermo Benítez Torres por la denuncia que en su contra interpuso la ASE por presunto daño patrimonial por 60 millones de pesos por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición directa de dos mil 139 luminaria a Azteca Lighting.

El 1 de noviembre del 2021 Benítez Torres asumió para un segundo periodo la Presidencia Municipal al ser reelecto con el apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido Sinaloense.

Los problemas comenzaron días antes de asumir cuando Benítez Torres se negó a ceder para un militante del PAS la Secretaría del Ayuntamiento de Mazatlán, como lo informó en ese entonces el fundador y dirigente de ese partido y ahora exsecretario de Salud en la entidad, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Por ello en la sesión extraordinaria 3 del Cabildo y con la ausencia del Alcalde, con la presencia de 8 de 12 regidores fueron nombrados y se les tomó protesta al exvicerrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la zona sur del estado, Rafael Mendoza Zataráin, como Secretario del Ayuntamiento; a Felipe Parada Valdivia como Tesorero y a Santos Guillermo López Aguirre como Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Ese mismo día, 3 de noviembre, el Alcalde anunció que nombró como Tesorero Municipal interino al anterior director de ingresos de esa misma dependencia, Javier Enríquez Bastidas y como Oficial Mayor Interino al anterior titular y actual primer oficial, Javier Lira González.

Tras 23 días de crisis política en este municipio, finalmente el 23 de noviembre del 2021 Benítez Torres nombró y se le tomó protesta como Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán a Edgar Augusto González Zataráin, exalcalde de El Rosario y exdiputado local; como Tesorero a Jesús Javier Alarcón Lizárraga, quien continuó en ese cargo, y como Oficial Mayor a Nayla Adilene Velarde Narváez.

“Reconozco que es un día histórico para Mazatlán, yo agradezco a los regidores en su totalidad, a la Síndica Procuradora el haber hoy hecho realidad las propuestas que siempre debieron haber estado aprobadas porque no hay impedimento legal para que no se den”, dijo en esa ocasión Benítez Torres.

La Regidora por el Partido Sinaloense, América Cynthia Carrasco Valenzuela, dijo que a 23 días de este Gobierno para el trienio 2021-2024 apenas se dieron dichos nombramientos.

“Su origen fue la falta de cumplimientos a los acuerdos previos y a los cuales usted señor Presidente empeñó su palabra, nosotros como Partido Sinaloense cumplimos cabalmente con nuestra palabra y lo impulsamos durante toda la campaña, fueron 60 días donde lo arropamos como uno de los nuestros, sin embargo, en usted no existió la reciprocidad, sin importarle incluso que se pusiera en juego la gobernabilidad del Municipio y con ello el bienestar de todos los mazatlecos”, añadió Carrasco Valenzuela en esa sesión.

El pasado fin de semana el Alcalde expresó públicamente en entrevista “que se hizo un trabajo muy bonito en este primer año de su segundo trienio, se nota en Mazatlán” y eso lo llena de orgullo, siempre pensando en los más vulnerables a quien siempre ha apoyado, por lo que está orgulloso de eso.

¿No se perdió el tiempo en ese mes que no se definía (el nombramiento de los tres funcionarios en mención)?, se le preguntó.

“Pues se perdió un poquito de días porque se paralizó un poco el Ayuntamiento porque no había quien firmara, no había nombramiento de Tesorero, no había nombramiento de Secretario y eso paraliza, pero todo bien”, continuó Benítez Torres.