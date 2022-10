El Presidente revela que escribió un segundo testamento político; lo hizo desde enero

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer esta mañana que escribió un segundo testamento político que complementa al primero, luego de que el pasado 21 de enero fuera sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Presidente aseguró que los dos testamentos políticos que escribió los dará a conocer, aunque no precisó en qué fecha. Además, desmintió que en dicho documento incluya nombres de los posibles sucesores presidenciales.

En marzo pasado, el Jefe del Ejecutivo federal había dicho que cuando iba a someterse a un cateterismo cardíaco realizó un texto para actuar “responsablemente y no propiciar la ingobernabilidad en el país”.

“Ya tenía escrito lo que deseo. No tiene que ver con bienes materiales porque no poseo bienes materiales. Ya lo he dicho en otras ocasiones: no me importa el dinero. Tengo ingresos para lo básico y soy feliz. También he aclarado que no todo el que tiene es malvado, son excepciones que se tienen. Hay gente que ansía hasta de manera enfermiza el dinero y hay quienes no les importa el dinero más que para cubrir sus necesidades básicas. Yo soy uno de ellos”, expresó.