“Está equivocado. No hay campaña sucia”, responde Sheinbaum a acusaciones de Monreal

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que su administración no emprende una “guerra sucia” contra nadie, luego de que el Senador de Morena Ricardo Monreal asegurara que la gobernante de la capital mexicana ha lanzado ataques pagados en redes sociales contra él.

Durante su conferencia de prensa, la también doctora expresó que tanto su Gobienrno como ella han sido víctimas de las llamadas “campañas sucias”, por lo que nunca emprenderían una “estrategia” como esa, y que por ello, no entrará en debate por la situación con el representante de Morena en el Senado.

“Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, nosotros hemos sido víctimas de eso cómo vamos a hacer nosotros eso. Y segundo, yo como lo he dicho no voy a entrar (…) los adversarios son otros. Los adversarios son el conservadurismo que quieren regresar a los privilegios de antes, no voy a entrar a un debate con mis compañeros sobre esos temas, más bien la unidad interna y en todo caso defendiendo el proyecto de nación”.