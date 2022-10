“Es tiempo de llegar a acuerdos”: Adán Augusto deja atrás polémica y llama al diálogo

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- Adán Augusto López, Secretario de Gobernación (Segob), pidió hacer a un lado las diferencias para construir acuerdos políticos en favor de la Nación.

Luego de las polémicas declaraciones que el funcionario lanzó en días recientes, el exgobernador de Tabasco mandó un mensaje de conciliación, enfocado a la búsqueda de soluciones por parte de todos los frentes políticos.

“Este es un acto de sensibilidad democrática, es un acto donde se ratifica la voluntad de construir acuerdos políticos, de construir todos los días la gobernabilidad del país”, expone en el clip de minuto y medio a los diputados locales.

La minuta propone reforma el Artículo quinto transitorio para ampliar a nueve años la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

El titular de la Segob, reconoció a las bancadas que respaldaron la propuesta al decir que “fueron capaces de construir una mayoría constitucional a la altura de lo que hoy requiere el país”.

GOBERNADOR DE MICHOACÁN, SOBRE ADÁN AUGUSTO: PODRÍA SER EL PRÓXIMO PRESIDENTE

En medio de polémicas, el Secretario de Segob se mantiene como uno de los posibles candidatos a la Presidencia en 2024 por Morena. En la contienda interna del partido en el poder algunos ya juegan sus piezas.

Hoy mismo el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expuso ante el pleno del Poder Legislativo local que el Secretario de Gobernación puede ser “el próximo Presidente de la República”.

“Hablándonos directo y con toda verdad, me permito diferir un poco de mi amigo Adán Augusto. Hace unos días señaló que un militar podría ser presidente de la República; yo creo que ellos no están interesados en la presidencia, pero yo más bien creo, plenamente, que el próximo presidente será un civil y que está hoy, aquí, en este recinto con nosotros, posiblemente”, dijo Bedolla dirigiendo la mirada a Adán Augusto.

Al respecto, el político tabasqueño declaró anteriormente a medios locales que todavía falta mucho para definir las candidaturas de Morena rumbo a las elecciones presidenciales, pero “tengo entendido que el Consejo Nacional de mi partido ha aprobado una reforma estatutaria para que el método de selección de los candidatos sea encuesta. Si esto es así, pues participáremos”.

ANUNCIAN CONCESIÓN A MINAS

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador declara que no se harían más concesiones a minas, el titular de Segob anunció que se gestionarán los permisos para que la mina de hierro en Aguililla, Michoacán, quede a cargo de una trasnacional: ArcelorMittal, el mayor productor de acero a nivel mundial.

De acuerdo con Adán Augusto López, el principal impulsor de la reapertura de la mina es Ramírez Bedolla.

Según el funcionario federal, la petición “fue, como se dice en el béisbol, una pelota envenenada. No sé cómo le vamos a hacer, a lo mejor termino corrido de mi cargo de Gobierno”, dijo, y agregó: “pero sí quiero comprometer y vamos a conseguir la concesión de la mina”.

“¿Saben que me está pidiendo desde hace un mes al Gobernador? Me está insistiendo en que hagamos una consulta popular para que se autorice que se reactive una mina que representa no nada más la inversión, representa la oportunidad de trabajo”, expuso.