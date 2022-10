VIDEO: Monreal y Ebrard de Día de Muertos; Claudia, 10 años, tocando latinoamericano

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– De cara a las conmemoraciones por el Día de Muertos en México, el Canciller Marcelo Ebrard y el Senador Ricardo Monreal, dos de los aspirantes presidenciales de Morena, aprovecharon la oportunidad de estas festividades para participar en diferentes eventos temáticos, y así mantenerse en la conversación.

Primero Marcelo Ebrard Casaubón publicó el domingo un par de fotos en redes sociales de su participación en la Mega Procesión de Catrinas realizada el domingo pasado sobre el Paseo de la Reforma, una multitudinaria marcha tras dos años con celebraciones restringidas por la pandemia de COVID-19.

Ebrard, uno de los principales contendientes a la candidatura presidencial de Morena, participó en el evento no solamente como uno más de los asistentes, sino que hasta decidió pintarse la cara como “catrín”.

El exjefe de Gobierno capitalino se pintó toda la cara y se mezcló con los participantes del evento organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que preparó como preludio al Día de Muertos y como homenaje especial al personal de salud fallecido durante la pandemia, pues un contingente de personal médico lideró la marcha.

Claudia Sheinbaum, por su parte, la otra gran favorita dentro de Morena para obtener la candidatura, realizó el encendido inaugural del primer alumbrado decorativo alusivo a Día de Muertos en el Zócalo capitalino, y las avenidas Insurgentes y Reforma el lunes por la noche.

Basada en las tradicionales flores de cempasúchil y los grabados de la Catrina Garbancera creados por el ilustrador José Guadalupe Posada, la instalación de las luces requirió la participación de 42 trabajadores de la Dirección General de Servicios Urbanos.

Además, un día después, la cuenta de Twitter @Pablo_Hdez subió unas imágenes inéditas de la actual Jefa de Gobierno de la CdMx cuando era apenas una niña de 10 años. En los videos, se puede apreciar a Sheinbaum cantando y tocando un par de instrumentos musicales durante un evento de Música de América Latina, en particular folclórica, así como chacareras, más clásicas del folclore de Argentina, en la segunda parte del video. Las imágenes son de 1972

En tanto, este martes Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena y otro de los aspirantes por la presidencia, se sumó a su manera. El Senador publicó un video junto a un grupo de catrinas cantarinas e interpretó junto a ellas la clásica canción “Si nos dejan”.

Estos intentos de los aspirantes a la Presidencia mexicana por mostrarse más humanos se dan mientras en la arena política dos de ellos han cruzado declaraciones entre sí.

Monreal aseguró este lunes en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela para Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, que Sheinbaum “tiene mucho poder” dentro del Gobierno federal y ha instrumentado un plan para descarrilarlo de sus aspiraciones políticas al margen del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Monreal Ávila acusó además que en redes sociales hay cuentas falsas que lo atacan, mientras que se encargan de alabar a la Jefa de Gobierno capitalino. Sheinbaum contestó hoy que su administración no emprende una “guerra sucia” contra nadie: “Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, nosotros hemos sido víctimas de eso cómo vamos a hacer nosotros eso. Y segundo, yo como lo he dicho no voy a entrar (…) los adversarios son otros”.