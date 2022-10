El Gobernador de Sinaloa “fue obligado” a sumar al “Químico” Benitez, acusa analista

“El Químico” ha presumido su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y con los altos niveles de la 4T, por este motivo, Arturo Santamaría, dijo, su nombramiento como nuevo Secretario de Turismo de Sinaloa podría ser una orden mandada al Gobernador Rubén Rocha Moya desde la misma Secretaría de Gobernación.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “fue obligado” a sumar a su gabinete a Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, quien hasta hace unas horas se desempeñaba como Alcalde de Mazatlán y que enfrenta una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntos malos manejos, afirmó el académico y escritor Arturo Santamaría.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el también analista indicó que la percepción que genera el nombramiento de Benítez como nuevo Secretario estatal de Turismo es que la decisión “pasó por lo menos por Bucareli”, en referencia a la Secretaría de Gobernación (Segob).

“La interpretación que tenemos varios es que el Gobernador no quería eso, que fue obligado y que esta decisión pasó por lo menos por Bucareli y que ‘El Químico’ como muchas veces lo presumió, el decía que tenía relaciones al más alto nivel de la 4T y que eso le ayudaría”.

Arturo Santamaría recordó que “El Químico” ha presumido su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que su nombramiento como Secretario de Turismo estatal podría ser una indicación mandada desde la misma Secretaría de Gobernación.

“Por lo menos sí pasó por Bucareli la petición de pedirle al Gobernador que al ‘Químico’ se le diera le diera un lugar que no lo destruyera políticamente, que no lo pudieran enjuiciar e incluso meter a la cárcel y esto está golpeando muchísimo al Gobernador, las redes están inundadas de descalificaciones más que al Químico, al Gobernador”.

Y agregó: “El Gobernador, conociéndolo bien desde hace muchos años y cómo ha razonado políticamente pensamos que él hubiera tomado esa decisión. Me atrevo a decir que fue obligado […] No hay nada racional en esto, es imposible que él haya tomado la decisión además sabiendo que hay muchas fricciones políticas entre ‘El Químico’ y el Gobernador”.

Este día, “El Químico” Benítez, quien llegaba a su primer año reelecto como Alcalde de Mazatlán, fue nombrado por Gobernador de Sinaloa nuevo Secretario estatal de Turismo.

“A fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán, he decidido invitar a Luis Guillermo @quimicobenitez a integrarse a mi Gabinete como Secretario de Turismo“, anunció la mañana de este martes a través de su cuenta de Twitter.

El Alcalde de Mazatlán ha sido denunciado por la Auditoría Superior del Estado por el contrato de 400 millones de pesos otorgado a Azteca Lighting y este lunes se dio a conocer la llegada al Congreso del estado de una solicitud de juicio político en su contra, firmada por ciudadanos.

El primer año del segundo periodo como Alcalde de Mazatlán inició con una crisis política y está por terminar con un posible desafuero si la Fiscalía General del Estado solicita juicio político contra Luis Guillermo Benítez Torres por la denuncia que en su contra interpuso la ASE por presunto daño patrimonial por 60 millones de pesos por el contrato de 400.8 millones de pesos para la adquisición directa de dos mil 139 luminaria a Azteca Lighting.

El 1 de noviembre del 2021 Benítez Torres asumió para un segundo periodo la Presidencia Municipal al ser reelecto con el apoyo de Morena y del Partido Sinaloense.

Finalmente, Arturo Santamaría indicó que Benitez Torres no puede renunciar a su cargo, sino primero debe solicitar licencia además de que se deben resolver las denuncias por corrupción interpuestas en su contra.

“Primero habría que decir que ‘El Químico’ no puede renunciar a la presidencia, constitucionalmente no lo puede hacer, tiene que solicitar licencia pero él ya presentó un documento donde dice que renuncia y en un video que se grabó en la misma sala de presidencia municipal ya acepta él la Secretaría de Turismo. Él ya lo aceptó públicamente pero está muy confusa la situación porque la Auditoria Superior del Estado le ha levantado denuncias, se llevó con la Fiscalía del estado y lo iban a enjuiciar políticamente, todo el proceso legal había avanza por malos manejos y ahora no sabemos qué va a pasar, cómo se anulan esos encargos una vez que se le nombre Secretario, ¿Va a ser un Secretario aun teniendo esos cargos de malos manejos?, es extraño”.