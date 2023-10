El huracán daña 27 sensores sísmicos; si ocurre un temblor fuerte no se podrá alertar

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).- El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. (Cires) informó que la entrada del huracán “Otis” a las costas de Guerrero el día de ayer impide la comunicación de 27 sensores del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), en la región del océano Pacífico de las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

En un comunicado, el Cires indicó que, en caso de que un sismo fuerte ocurra, no le será posible emitir un aviso de alerta sísmica, debido a que la noche de ayer “Otis” golpeó el territorio mexicano y se intensificó a categoría 5.

Si bien las brigadas de ingenieros del Centro están listas para realizar el trabajo de recuperación en los sitios de comunicaciones del Sasmex, se tiene conocimiento de daños en algunos caminos principales en la región, de modo que las labores de restablecimiento podrían tomar más tiempo del previsto, señaló el Cires.

Por su parte, la empresa SkyAlert también emitió un comunicado donde informó sobre las afectaciones provocadas por el fenómeno en la red de sensores sísmicos, por lo cual la REDSkyAlert se encuentra desconectada en la región azotada.

De igual forma, indicó que aún se desconoce cuándo podrá restablecerse el servicio en el estado de Guerrero.

Asimismo, en el comunicado señaló las comunidades más afectadas por la desconexión y reiteró el apoyo para las familias afectadas en esta contingencia.

AZOTA “OTIS” Y SE REGISTRA TEMBLOR

El huracán “Otis” azotó la costa sur del Pacífico mexicano como un catastrófico meteoro de categoría 5 a primera hora del miércoles dejando a su paso destrozos e inundaciones en la ciudad turística de Acapulco y sus alrededores, lo que despertó el recuerdo de una letal tormenta que ocasionó decenas de muertos en 1997.

Parte de las fachadas de hoteles y edificios derrumbados, árboles y postes de luz caídos, y vías inundadas son las primeras imágenes que difundieron medios locales y usuarios de las redes sociales de la devastación que dejó en el estado sureño de Guerrero el huracán que ya se degradó a tormenta tropical.

Unas horas después, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) detectó un temblor de magnitud 4.4 en Guerrero, el cual se registró 28 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo.

Según el reporte de las autoridades, el movimiento telúrico ocurrió a las 11:06:16 horas con una latitud de 17.52, una longitud de -101.78 y una profundidad de cinco kilómetros.

En un reporte inicial de las afectaciones que ha dejado “Otis”, el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que el huracán “pegó muy fuerte” en las regiones de Costa Grande, Acapulco y Técpan y admitió que se “han perdido las comunicaciones por completo” con esas zonas.

En su conferencia matutina, López Obrador informó que hasta el momento no se han reportado fallecidos, pero sí daños materiales, derrumbes y obstrucción de carreteras.

Los entre 13 y 25 centímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia que podría arrojar en la zona, hasta 38 centímetros (15 pulgadas) en algunas regiones, elevaron la amenaza de deslaves e inundaciones.

La tormenta estaba a unos 100 kilómetros (60 millas) al nor-noroeste de Acapulco y tenía vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros/hora (110 millas/hora) y avanzaba a 17 km/h (10 mph). Se espera que el vórtice de “Otis” se desplace más hacia el sur de México durante la noche del miércoles.

En 12 horas, “Otis” pasó de tormenta tropical a un huracán de máxima categoría. Los residentes de la costa de Guerrero trataron de prepararse para su llegada, pero la repentina intensificación del meteoro tomó a muchos por sorpresa.

La Presidenta Municipal advirtió que el impacto de “Otis” podría ser más devastador que el de “Paulina”, que azotó Acapulco en 1997 arrasando partes de la ciudad y dejando más de 200 muertos. Cientos de personas más resultaron heridas en las inundaciones y deslaves.

Entre los afamados balnearios turísticos de Acapulco y Zihuatanejo, hay dos docenas de localidades y aldeas enclavadas entre las montañas y el océano.

La llegada de “Otis” se produjo unos días después de que el huracán “Norma” azotara el extremo sur de la península mexicana de Baja California más al norte.

Acapulco es una ciudad de más de un millón de habitantes situada a los pies de escarpadas montañas. Viviendas de lujo y vecindarios humildes cubren las laderas con vistas al Pacífico.

Guerrero es uno de los estados más pobres y violentos del país. El lunes, un jefe de la policía local y 12 agentes fueron asesinados y hallados en una carretera de El Papayo, en el municipio de Coyuca de Benítez, no muy lejos de la zona de impacto de “Otis”.

En el Atlántico, el huracán “Tammy” continuaba avanzando hacia el noreste sobre aguas abiertas con vientos de hasta 140 km/h, después de azotar las Antillas Menores durante el fin de semana. Estaba a 915 kilómetros al sur-sureste de Bermuda. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, podría convertirse en un potente ciclón extratropical para el jueves.

De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “Tammy” ahora es huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, y se encuentra muy lejos de México.

“Tammy” se ubica a 870 km al sur-sureste de Bermuda, y a dos mil 760 km al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señaló que debido a su distancia y trayectoria, “Tammy” no representa peligro para territorio nacional.

LA CNPC ACTIVA ALERTAS

Ante la llegada de “Otis”, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó la Alerta Roja en el suroeste, centro y noroeste de Guerrero; y la Alerta Naranja para el sur y norte de Guerrero, el sur de México, y el sur, sureste y suroeste de Michoacán.

Asimismo, la Alerta Amarilla está en el norte, oeste, centro y sur de Colima; el sureste de Jalisco; el oeste de México; el norte, noroeste, oeste, centro y este de Michoacán.

The explosive intensification of #Otis from Tropical Storm to Category 5 Hurricane in only a few hours, followed by a devastating landfall near #Acapulco, Mexico. pic.twitter.com/fA3xtRYpGK

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 25, 2023