Científicos de México y el mundo indagan cómo una tormenta cambió a huracán explosivo

Por Seth Brenstein

Ciudad de México, 26 de octubre (AP).— El huracán “Otis” pasó de ser una simple tormenta a un monstruo en tiempo récord, y los científicos pasan apuros para comprender cómo, y por qué, no lo vieron venir.

Los modelos computacionales usualmente confiables y los meteorólogos que los emplean no pronosticaron el fortalecimiento explosivo de “Otis”, dando pie a un escenario de pesadilla en el que una tormenta inesperadamente poderosa llegó a tierra a mitad de la noche.

The explosive intensification of #Otis from Tropical Storm to Category 5 Hurricane in only a few hours, followed by a devastating landfall near #Acapulco, Mexico. pic.twitter.com/fA3xtRYpGK

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 25, 2023