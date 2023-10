Jonathan Ruvalcaba, el clavadista que dejó México para representar a Dominicana

Por Débora Rey

Santiago, 25 de octubre (AP).— Formar parte de la realeza de los clavados y renunciar a ella puede parecer una pésima decisión para Jonathan Ruvalcaba.

México ha confirmado su hegemonía continental en la fosa de los clavados en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con un total de seis medallas de oro a falta de una jornada para el cierre de esta disciplina en el Centro Acuático del Estadio Nacional.

Del lado de los campeones panamericanos pudo estar Ruvalcaba, pero hace un tiempo el clavadista mexicano prefirió representar a República Dominicana en gran medida por el método de selección de competidores de la Federación Mexicana de Natación (FMN) para los Juegos Olímpicos.

“Fue una decisión personal difícil al principio, pero estoy muy orgulloso porque Dominicana se convirtió en mi hogar. Me abrió las puertas y me han apoyado, me han dado el respaldo que a lo mejor en México nunca tuve”, dijo Ruvalcaba en entrevista con The Associated Press tras ganar la medalla de plata en la final del trampolín un metro.