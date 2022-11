PERFIL | Ochoa: el héroe de México en mundiales, que arrastra críticas por su juego

A pesar de sus destacadas actuaciones en Copas del Mundo, el nombre de Guillermo Ochoa se ha mantenido a lo largo de toda sus carrera entre constantes críticas y hasta insultos por parte de aficionados, comentaristas y analistas deportivos quienes cuestionan sus cualidades como portero.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Guillermo Ochoa es considerado por muchos como el héroe de México en los mundiales. El portero mexicano, quien disputa su quinta Copa del Mundo, tercera como titular, acaparó los reflectores luego de que evitara la derrota de la selección mexicana en su debut en Qatar 2022 al detenerle un penal a Robert Lewandowski, la gran figura del Barcelona y la selección polaca, que nunca ha anotado en un mundial.

Pese a no encontrarse en su mejor momento futbolístico, el guardameta de 37 años de edad de las águilas del América reafirmó que los mundiales son lo suyo, pues de nueva cuenta sus intervenciones evitaron la caída del arco mexicano y dieron puntos al cuadro nacional.

Tal y como sucedió en Brasil 2014, su primer mundial como titular, en donde fue la gran figura ante la verdeamarela, evitando al menos cuatro jugadas claras de gol, la más recordada, aquel cabezazo de Neymar que logró despejar a una mano justo antes de que el balón cruzara por completo la línea de gol; y en Rusia 2018, ante el entonces campeón Alemania, en donde salvo al Tri de los embates teutones.

Ahora, Ochoa volvió a erigirse como la figura mexicana, en esta ocasión al detener un penal ante Polonia.

Cuando México mostraba su mejor juego, una falta de Héctor Moreno sobre Lewandoswki provocó que el VAR llamara al árbitro Chris Beath para revisar la jugada. Finalmente, el australiano marcó penal a favor de Polonia al minuto 58 del partido.

Lewandoswki, el gran goleador de la Bundesliga con el Borussia Dortmund y el Bayer Múnich, ahora en el Barcelona, tomó el balón para cobrar el penalti. Cuando parecía que México se vería abajo en el marcador, Guillermo Ochoa detuvo el disparo del ariete polaco provocando la locura de la afición mexicana que se encontraba en el Estadio 974 de Doha.

Finalmente, México y Polonia empatarían 0-0 y se irían cada uno con un punto.

Tras el encuentro, Memo Ochoa aseguró que su atajada frente al ariete polaco fue producto del trabajo realizado junto a Gustavo Piñero, entrenador de porteros de la selección mexicana, durante los meses previos al mundial.

“Trabajamos en eso durante dos meses con Gustavo Piñero, es algo difícil porque ves sus penales en video, que son más de 100, y no sabes a dónde va a tirar, pero la final estoy feliz de atajar el penal y mantener el cero”, declaró Guillermo Ochoa.

Antes del cobro de Lewandoswki, Ochoa hizo un ligero movimiento hacia la derecha, provocando que el artillero del Barcelona eligiera apuntar su tiro al lado opuesto, situación que fue aprovechada por el guardameta para tomar impulso y atajar el disparo.

“Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil va por ustedes y siempre para ustedes… los amo! GRACIAS X SIEMPRE ESTAR… y a la gente q siempre ha creido en mí. Por días como hoy vale la pena sacrificarlo todo (sic)”, escribió en Twiiter.

Con su participación en Qatar 2022, Ochoa ha entrado al selecto grupo de ocho futbolistas (cuatro ellos mexicanos, incluido él) que han jugado en cinco Copas del Mundo diferentes. El portero mexicano ha sido titular en Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora en Qatar. Incluso ha dicho que le gustaría hacer historia con un sexto mundial.

Además, con su atajada ante Lewandoski, Ochoa se convirtió en el primer arquero mexicano en detener un penal en una Copa del Mundo (excluyendo tandas de penales) desde Oscar Bonfiglio a Fernando Paternoster, de Argentina, en el Mundial de Uruguay 1930.

UNA CARRERA LLENA DE CONTRASTE

A pesar de sus destacadas actuaciones en Copas del Mundo, el nombre de Guillermo Ochoa se ha mantenido a lo largo de toda sus carrera entre constantes críticas y hasta insultos por parte de aficionados, comentaristas y analistas deportivos quienes cuestionan sus cualidades como portero.

“Ochoa fue el portero más goleado de Francia, luego en España cuando anduvo con el Málaga y el Granada. Se fue al descenso en dos ligas distintas. Tuvo un mundial impresionante e Brasil 2014 y en ese lapso se habló de clubes eneros para él como Liverpool y Milas, y sí, ataja cabrón, pero tiene muchas deficiencias”, dijo el narrador y periodista deportivo Christian Martinoli en una entrevista con Enrique Garay.

El también comentarista enlistó una serie de deficiencias que tiene Ochoa como guardameta y afirmó que estas carencias fueron el motivo principal por el que el portero no pudo destacar en el futbol europeo.

“No recorre la portería en disparos de más de 30 metros […] No tiene recorrido, se tira de donde está, no recorre dos pasos para acá ni para allá, no achica mucho para los disparos, no sale bien por arriba, tiene temor”

Surgido de las fuerzas básicas del América, Guillermo Ochoa debutó en primera división el 15 de febrero del 2004 entrando de cambio por el entonces guardameta titular, Adolfo Ríos.

El arquero rápidamente se volvió titular indiscutible del cuadro de Coapa. Tras un título de liga en 2005 y 239 partidos con el cuadro azulcrema, Memo decidió probar suerte en Europa y en julio de 2011 firmó por tres años con el AC Ajaccio de la Ligue 1 de Francia.

Después de tres años en Francia, en donde vivió momentos de contraste pues tuvo destacadas actuaciones ante el PSG, Marsella y Lyon, pero fue el portero más goleado de la liga y vivió un descenso en su tercera temporada con el Ajaccio.

En agosto de 2014 Ochoa cambió de aires y fichó por el Málaga luego de tener una gran Copa del Mundo en Brasil. Pero las cosas no salieron como el portero pensaba, pues el mexicano, que llegaba como figura al equipo español, fue relegado a la banca y disputó apenas 11 partidos con el club.

Dos años más tarde, en 2016, Memo fue cedido al Granada, equipo en el que se afianzó como titular y en donde vivió su segundo descenso.

Tras su paso por España, en julio de 2017 el Standard Lieja anunció la contratación del portero mexicano por tres temporadas. Con el cuadro de Bélgica, Ochoa disputó un total de 78 partidos y recibió 99 goles.

Finalmente, en 2019, después de varios meses de especulaciones, las águilas del América confirmaron el retorno de Ochoa al club después de ocho años en Europa.

El guardameta mexicano regresó como figura al club de sus amores y era una de las apuestas de la directiva por darle seguridad al arco americanista tras la salida del argentino Agustín Marchesín. Sin embargo, Ochoa se volvió objeto de críticas y cuestionamientos debido a algunos errores que le costaron puntos al equipo.

En el apertura 2022, su más reciente torneo con el América, Ochoa disputó un total de 20 partidos, 16 de fase regular y cuatro más de liguilla, en donde recibió 21 goles, un promedio de 1.05 por partido. Además, registró un total de 52 paradas, un promedio de 2.60 por juegos, tuve 383 pases buenos y no recibió tarjetas convirtiéndose en una de las piezas fundamentales del equipo que consiguió el récord de nueve victorias seguidas y que terminó como líder de la tabla.

Pese a sus números y los récords conseguidos, un sector de la afición americanista exigió la salida de Paco Memo del equipo al asegurar que él había sido uno de los grandes responsables de la eliminación ante los Diablos del Toluca. En el partido de ida, disputado pasado mes de octubre en la cancha del Nemesio Diez, el portero del América cometió una equivocación que le costó el primer gol del partido.

En un tiro libre a favor del Toluca, Ochoa salió de mala manera para cortar el centro y terminó chocando con jugadores rivales, generando que el balón quedara a la deriva para que Haret Ortega simplemente empujara el balón al fondo de las redes sin arquero. Finalmente, el América quedaría eliminado y el guardameta fue señalado como uno de los grandes responsables del fracaso.

Luego de la eliminación del América, los rumores en torno a una posible salida de Guillermo Ochoa del América comenzaron a tomar fuerza y un sector de la afición pedía su salida del club. Las especulaciones incrementaron pues el contrato del portero estaba a punto de llegar a su fin y surgió un supuesto interés de equipos de la MLS y la liga española por sus servicios. Al final todo quedó en humo y a falta de confirmación oficial, Memo seguirá defendiendo el arco del cuadro azulcrema durante el siguiente año y medio.

Guillermo Ochoa tratará de acrecentar más su nombre en Copas del Mundo y ser de nueva cuenta el hombre clave de México el próximo 26 de noviembre ante Argentina, en un duelo clave para ambos equipos que se juegan la clasificación a la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.