No sólo son feminicidios. Ser mujer en México es enfrentar todo tipo de agresiones

Cada 25 de noviembre se colocan en el centro de la mesa las distintas violencias que las mujeres enfrentan día a día. En el caso de México, las cifras de agresiones son crudas, ya que a diario se registran asesinatos, violencia en pareja, violencia familiar, acoso y abuso sexual. Estas son las cifras de una realidad que impacta en la vida de las mujeres y cientos de familias.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Durante los 12 meses del año 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó un total de 108 mil 382 mujeres víctimas de algún delito, de las cuales el 57.5 por ciento eran víctimas de lesiones dolosas, es decir, de acciones que buscaron provocarles algún daño.

Cada día de ese 2021, diez mujeres fueron asesinadas en el país, según han denunciado organizaciones civiles. En el Estado de México, la entidad líder en ese delito, una mujer fue asesinada día a día, de acuerdo con las mismas cifras.

Eso fue lo que ocurrió con la forma de violencia más mortal hacia las mujeres, que es quitarles la vida. Para los primeros nueve meses de 2022 —última fecha de corte— la perspectiva es la misma, ya que cada día del actual año, también, 10 mujeres han sido asesinadas.

Las entidades con más víctimas de feminicidio en dicho periodo fueron el Estado de México con 103; Nuevo León con 79; Veracruz con 57; Ciudad de México con 53 y Oaxaca con 35.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en abril de este año que su administración no ha logrado reducir el número de feminicidios en el país, lo que representa —al igual que la violencia e inseguridad en general— uno de sus principales pendientes.

A lo largo del año, como una muestra, los feminicidios de Debanhi, de Ariadna, de la maestra Mónica, por mencionar algunos, pusieron de manifiesto cómo persiste este tipo de violencia, frente a la cual en muchos casos las familias tienen que lidiar no sólo con el crimen, sino también con la revictimización, la impunidad y la nula respuesta de las autoridades.

Pero en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, no sólo se habla de feminicidios, sino también de las otras violencias que en México se producen día a día.

De acuerdo con los datos que salen de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPCC) del Gobierno federal, durante 2021 se registraron 62 mil 362 lesiones dolosas contra mujeres, es decir, 170 al día.

En el Estado de México, que también lidera en ese índice, se registraron en 2021, 41 agresiones diarias.

Los delitos de violencia familiar sumaron ese año 220 mil 031 y los delitos de violencia de género, 3 mil 180.

Otra de las violencias que se reporta en el Secretariado es el de violación; en 2021, se registraron un aproximado de 58 agresiones por día y en el Estado de México, el equivalente a 7 víctimas de violación diarias.

Y luego están los alertamientos, que son las llamadas que se realizaron para levantar denuncias o pedir ayudas; son llamadas reales, ya filtradas por el SESNSP, en las que se muestra que en 2021, 291 mil 331 mujeres denunciaron algún tipo de violencia, lo que serían 798 al día.

En Chihuahua, entidad en donde más se registraron, fueron 155 llamadas de auxilio diarias.

Esto concuerda con la lista de los 100 municipios más inseguros para las mujeres, ya que Ciudad Juárez es la localidad más mortífera para las mujeres con 17 feminicidios en 2021. Los otros municipios que están en la lista son Chihuahua con 11 y Cuauhtémoc con seis.

También en las llamadas para denunciar acoso: en Chihuahua en un año se registraron mil 161, equivalente a tres al día; en el país, 26 llamadas por día.

Otro indicador es el de las llamadas por violencia de pareja: fueron prácticamente 710 al día. Los estados que encabezan estas cifras son Baja California con 44 mil 996 llamadas al año y Jalisco, con 22 mil 942.

Esa es la realidad que muestran los datos del Secretariado y se complementa con lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este año en la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh).

El 70 por ciento de las mujeres en México ha sido víctima de alguna forma de violencia a lo largo de su vida, lo que significa que siete de cada 10 ha experimentado algún tipo de violencia, de las cuales la más frecuente ha sido la psicológica, con 51.6 por ciento, seguida de la violencia sexual, con un 49.7 por ciento.

Son 50.5 millones de mujeres que han sido víctimas de al menos un tipo de violencia.

Incluso, la violencia total contra las mujeres incrementó cuatro puntos porcentuales en 2021, cuando registró 70.1 por ciento, respecto a la Endireh 2016, momento en que registró 66.1 por ciento, por lo que se pasó de seis de cada 10 mujeres a siete de cada 10 mujeres víctimas.

Estos indicadores del Inegi engloban violencias en la comunidad, en la escuela, en el trabajo y en las relaciones, ya que las agresiones han permeado en todos los espacios, sobre todo en los que las mujeres han ganado terreno en los últimos años, tanto que los indicadores de violencia digital, de tiempo y económica han venido en aumento.

Por ejemplo, durante su vida laboral, una mujer en México no logrará igualar el salario de un hombre. No sólo no importará su nivel educativo, sino que se deberá enfrentar a varios obstáculos, por ejemplo, si las mujeres tienen hijos o conforme aumenta su edad, las probabilidades de ganar lo mismo, o más, disminuyen.

No importa la formación académica: una mujer tendrá un ingreso trimestral de 56 mil 772 pesos en promedio, si tiene un posgrado, mientras que el ingreso de un hombre, con la misma preparación, será de 81 mil 832 pesos. Los datos obtenidos por el Inegi muestran que en el sector con más preparación hay una distancia de 30 por ciento en el salario; en los de menor preparación esa brecha se mantiene.

En cuanto a la pobreza de tiempo, que es un concepto todavía poco explorado, se relaciona con el trabajo de cuidados, al que están destinadas 21 millones de mujeres que se dedican de manera exclusiva a esa actividad, por lo que no reciben ningún salario.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) establece que la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Organización de las Naciones Unidas, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer”.

En el mismo sentido, la Convención contra la Tortura y Otras formas Inhumanas de Trato Degradante o Castigo, considera que las consecuencias que la violencia son una forma de tortura para las mujeres.

Daniela Barragán https://www.sinembargo.mx/author/danielabarragan Es periodista por la UNAM, con especialidad en política por la Carlos Septién. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de datos, con énfasis en temas de pobreza, desigualdad, transparencia y género.