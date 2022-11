La pesadilla que regresa

El 3 de agosto de 2019 empecé a escuchar voces alarmantes en el barrio donde vivo y pronto puede confirmar que la alarma era fundada: hubo un ataque masivo en el centro comercial Walmart de El Paso, Texas; 23 muertos, siete de ellos mexicanos.

Según reportes periodísticos el agresor declaró que estaba cazando mexicanos, porque los mexicanos estaban invadiendo los Estados Unidos. Era posible que fuera un crimen por motivos raciales, un crimen de odio.

He estado observando el desarrollo del juicio a través de los medios de comunicación y en la última semana ha habido noticias de que el Juez Sam Medrano y la Fiscal asignada al caso están enfrentando un conflicto, porque el juicio no se ha iniciado en todas sus etapas.

Con ese motivo y porque soy presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, y ese ha sido el enfoque que le he dado a mi ejercicio profesional, he escrito una carta a el Gobernador de Texas, y al supervisor administrativo de los jueces en ese estado, en los siguientes términos:…

“Soy profundamente respetuoso de las autoridades en todas sus jurisdicciones tanto en México como en Estados Unidos, y como abogado me impresiona que aún no haya fecha de juicio y que no se haya iniciado todo el proceso y calendario de actividades previas al mismo, sobre todo entendiendo que este juicio se realizará ante un jurado y que la integración y organización del mismo, la evaluación y admisión de pruebas es un proceso complicado que lleva tiempo, y es por ello que me atrevo a presentarles mis siguientes dudas:

1.-Cómo fue asignado este caso al Juez Sam Medrano. 2.-Porque el Juez Medrano no ha fijado fecha para el inicio del juicio? 3.- Porque el Fiscal Jaime Esparza estuvo llevando el caso durante un año y medio a pesar de que desde mi perspectiva hay un claro conflicto de interés? 4.-Porque el Fiscal Jaime Esparza tuvo acceso a evidencias de los expedientes federales y estatales? 5.- ¿Por qué es tan rudo el Juez Medrano en su trato con la Fiscal Yvonne Rosales, según declaraciones publicadas de la semana pasada?

Las posibles irregularidades arriba mencionadas y tres años sin progreso me indican que el defensor pudiera argumentar violaciones al debido proceso en contra del acusado y pudiera poner en riesgo una sentencia justa dictada desde el principio de la verdad sin duda por cuestiones meramente procedimentales.

En el ejercicio de mi carrera he desarrollado la convicción de que, en casos de delitos graves, y más específicamente de homicidios los derechos humanos de las víctimas por lo menos deben ser equiparables a los derechos humanos del enjuiciado y tres años sin respuesta lesiona gravemente los derechos de las víctimas directas y sus parientes y afecta sus esferas jurídicas para conseguir justicia integral.

Reiterándole que mi interés en escribirle esta carta reside en la indispensable defensa de los derechos humanos de 23 personas que murieron y específicamente los siete mexicanos que fueron víctimas, y de toda la comunidad de Juárez-El Paso que estamos alarmados de la supuesta frase dicha por el acusado que había venido a cazar mexicanos.

No tengo ningún interés jurídico especifico en el caso, sólo mi responsabilidad de buscar respeto a los derechos humanos, entendiendo que estos derechos son internacionales, no tienen fronteras.

Atentamente

Gustavo de la Rosa Hickerson”.

Por eso y porque tres años después de la tragedia, no se ha hecho justicia e incluso ha habido más tragedias derivadas de aquella, es que siento que la pesadilla no ha terminado, que ha regresado.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.