Javier Milei celebra actitud de cooperación luego de conversar con directora del FMI

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS).- El Presidente electo de Argentina, Javier Milei, tuvo una conversación con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y señaló que el organismo se ha mostrado “colaborativo para encontrar las soluciones que Argentina necesita”.

“Hoy mantuve una excelente conversación con la directora del FMI, en la que dialogamos acerca del gran desafío económico que enfrenta nuestro país”, anunció el político argentino en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

Milei explicó que ha planteado a la representante del FMI “los distintos aspectos” de su plan de ajuste fiscal y de su programa monetario, y celebró la actitud cooperativa de Georgieva.

In first call w/ President-elect @JMilei today, we discussed the significant challenges for #Argentina’s economy & the decisive policy actions needed. The IMF is committed to support efforts to durably reduce inflation, improve public finances, & raise private-sector-led growth. pic.twitter.com/xWd0PfjHf7

