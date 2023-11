Una emboscada en la zona mixteca del estado deja al menos 9 muertos y 4 heridos: FGEO

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un vehículo acribillado en las curvas de la comunidad serrana de Guadalupe Victoria.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).- Nueve personas fueron asesinadas en una emboscada en el municipio de Magdalena Jaltepec, de la zona Mixteca, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

El hecho ocurrió en la agencia de Guadalupe Victoria, a unos 135 kilómetros de la capital, cuando un grupo de personas que viajaban en una camioneta, desde Santiago Mitlatongo rumbo a Nochixtlán, fueron atacadas con armas de fuego.

La dependencia estatal confirmó que nueve personas, que aún no han sido identificadas, perdieron la vida en el lugar, mientras que otras cuatro -dos hombres y dos mujeres- resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital de la zona.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre un vehículo acribillado en las curvas de la comunidad serrana de Guadalupe Victoria.

En el lugar, había un grupo de aproximadamente 20 pobladores de Santiago Mitlatongo, Nochixtlán, junto con la Policía Municipal de Magdalena Jaltepec.

“En el lugar, se encontró una camioneta color guinda con camper blanco del servicio de pasaje y carga”, señaló el reporte policiaco.

Personal de la Guardia Nacional (GN) aseguró por su parte que en el sitio había cartuchos percutidos de calibres 5.56 y 7.62, usador regularmente por fusiles AR-15 o AK-47.

Por este hecho, la FGEO envió personal especializado para recabar datos y llevar a cabo el procesamiento del lugar, así como efectuar las diligencias periciales correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Despliega Fiscalía de Oaxaca equipo multidisciplinario para investigar emboscada en Guadalupe Victoria, Magdalena Jaltepec *De manera preliminar se tiene conocimiento de 9 personas fallecidas y 4 lesionadas, todas originarias de Santiago Mitlatongo Oaxaca de Juárez, Oax., a 25… pic.twitter.com/m9XKmqu1h2 — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) November 25, 2023

Además, hizo un llamado a las comunidades a establecer el diálogo como el único camino para dirimir los conflictos, “pues los agravios entre comunidades no abonan a la resolución de las problemáticas, por el contrario, contribuye al encono, ante lo cual resulta fundamental anteponer los intereses colectivos y comunitarios para la paz”.

Lo anterior, debido a que los primeros indicios suponen que el ataque armado está relacionado con el conflicto agrario que existe entre Santiago Mitlatongo y Santa Cruz Mitlatongo, que se disputan más de mil hectáreas de tierra desde hace 50 años.

El miércoles pasado, se reportó otro ataque armado en el municipio de San Miguel El Grande, perteneciente a Tlaxiaco, también de la región Mixteca de Oaxaca, el cual dejó un saldo de cinco personas muertas, entre ellos Román Cruz, hermano de la directora de cine y actriz, Ángeles Cruz.

La emboscada se reportó a las 16:48 horas cerca del paraje conocido como el “Santuario de las Aves”, cuando sujetos armados atacaron un convoy de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

De acuerdo con la FGEO, al menos cinco personas fallecieron durante el ataque: dos elementos de la AEI; dos agentes municipales, y Román Cruz Murillo, hermano de la cineasta.

A través de sus redes sociales, la productora envió un mensaje dedicado a él: “Mi carnal buen viaje, te voy a extrañar todos los días… La rabia se queda conmigo por tu cobarde asesinato. Salomón Jara, renuncia”, posteó.