Telescopio James Webb es lanzado al espacio para ofrecer vista inédita del universo

-Información en desarrollo

Redacción Ciencia, 25 dic (EFE).- El cohete Ariane 5 que transporta al James Webb, el mayor telescopio jamás enviado al espacio, despegó este sábado a las 12:20 horas GMT, desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa.

El telescopio es una colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), de Europa (ESA) y de Canadá (CSA).

Here is that moment, preserved for posterity! #UnfoldTheUniverse #NASAWebb pic.twitter.com/p5KpZGVB1C

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021