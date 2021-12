Un brote de COVID-19 se registra en un buque de guerra de EU, informa la Marina

Por Lolita C. Baldor

Washington, 25 de diciembre (AP).— Un buque de guerra de Estados Unidos ha pausado su viaje hacia Sudamérica debido a un brote de coronavirus, informó el viernes la Marina Armada.

El USS Milwaukee, un buque de combate litoral, se quedará en el puerto de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo, donde atracó para una visita programada. Empezó su viaje desde Mayport, Florida, el 14 de diciembre y se dirigía a la región del Comando Sur.

La Marina informó en un comunicado que la tripulación de la embarcación está “100 por ciento inmunizada” contra la COVID-19 y que las personas que dieron positivo al virus han sido colocadas en aislamiento en el barco, alejadas de otros miembros de la tripulación. No se dio a conocer el número de tripulantes que dieron positivo a la enfermedad. La embarcación cuenta con una tripulación de más de 100 personas.

Una “porción” de los infectados presentaron síntomas leves, informó la Marina, y señaló que de momento no se sabe cuál es la variante específica. Los casos de COVID-19 han aumentado en todo Estados Unidos como resultado de la contagiosa variante Ómicron.

El primer brote grande militar del virus se produjo a principios del año pasado en un buque de guerra de la Marina, el USS Theodore Roosevelt, una embarcación que operaba en el océano Pacífico. El Roosevelt se quedó en Guam durante casi dos meses, y más de mil de los 4 mil 800 miembros de la tripulación dieron positivo. Un marinero falleció, y toda la tripulación fue colocada en cuarentena durante semanas de manera rotativa para que el barco estuviera seguro y operando.

De acuerdo con los datos más recientes divulgados por la Marina, más del 98 por ciento de todos los marinos activos han sido completamente vacunados.

As we celebrate the holidays, we must remain diligent to help stop the spread and #SinkCOVID 💉

Sailors are encouraged to get their Covid-19 Booster shots.

Read the NAVADMIN here ⬇️ : https://t.co/NTYPj00oZh

Make an appointment here ⬇️ : https://t.co/bhW70EWz0r pic.twitter.com/4OxDzCaZWD

— U.S. Navy (@USNavy) December 24, 2021