Astrónomos captan la FOTO más nítida de la erupción de un agujero negro supermasivo

Ciudad de México, 25 de diciembre (RT).- Científicos del Centro Internacional para las Investigaciones Radioastronómicas de la Universidad Curtin (Australia) han conseguido la imagen más nítida de la emisión de radio de un agujero negro supermasivo. El fenómeno fue captado por el telescopio Murchison Widefield Array (MWA) situado en un observatorio en Australia Occidental.

El estudio sobre la emisión proveniente del agujero negro ubicado en el centro de la galaxia Centaurus A, la radiogalaxia más cercana a la Vía Láctea, fue publicado este miércoles en la revista Nature Astronomy.

… and the final reveal of the Centaurus A multiphase feeding/feedback paper now published in Nature Astronomy! Great work led by @Benjy_man!

One of the first complete probes of the multiscale #BlackHoleWeather.https://t.co/m1BWjpMcWk#astrophysics #astronomy pic.twitter.com/4crJGHpVWZ

— Max Gaspari (@max_gasp) December 23, 2021