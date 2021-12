¿Por qué ha sido un hito el lanzamiento de James Webb? Aquí todo lo que debes saber

Redacción Ciencia, 25 dic (EFE).- El telescopio espacial James Webb, lanzado hoy desde la Guayana Francesa, es el mayor y más potente enviado hasta ahora al espacio. Un aparato único en sus características y en su próxima misión.

– ¿QUÉ ES EL JAMES WEBB?

Es el próximo y principal observatorio espacial para los astrónomos de todo el mundo, diseñado para expandir los éxitos científicos del telescopio Hubble. El James Webb es una colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos (NASA), Europa (ESA) y Canadá (CSA).

– ¿POR QUÉ HAY TANTAS EXPECTATIVAS EN ESTE PROYECTO?

Es el mayor telescopio jamás enviado al espacio y en su diseño, además de un espejo de 6.5 metros de diámetro, destacan los cuatro instrumentos científicos de última generación diseñados para captar la luz infrarroja del universo, invisible al ojo humano.

For years, we’ve been answering the question: When will #NASAWebb launch? This morning, we answered that for the last time! Next up: Where is Webb? We’ve got an answer for that, too!

See where Webb is on its million mile journey to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/EZC60K56YN pic.twitter.com/edQ2XxNqyn

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 25, 2021