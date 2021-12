Tom Holland revira críticas de Martin Scorsese sobre el cine de superhéroes

El protagonista de Spider-Man: No Way Home ha defendido las películas de superhéroes, Marvel incluido, y las ha clasificado como “arte real”.

Por Corina González

Ciudad de México, 25 de diciembre (AS México).- Son varios los directores que han criticado las películas de superhéroes y han señalado que no consideran este tipo de películas como “cine” o “arte”. Ridley Scott, Paul Thomas Anderson y Martin Scorsese son algunos de ellos. Sin embargo, hay otros directores y actores que defienden este género.

En una entrevista reciente con The Hollywood Reporter, Tom Holland, protagonista de Spider-Man: No Way Home, ha defendido las películas de superhéroes, Marvel incluido, y las ha clasificado como “arte real”.

“Puedes preguntarle a [Martin] Scorsese ‘¿Te gustaría hacer una película de Marvel?’ Pero él no sabe cómo es porque nunca ha hecho una. He hecho películas de Marvel y también películas que han estado en la conversación en el mundo de los Óscar, y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra”, dijo Holland.

“Pero la forma en que se analiza el personaje, la forma en que el director marca el arco de la historia y los personajes, es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que son verdaderas obras de arte”, agregó el actor.

NO WAY HOME EN BUSCA DE UN LUGAR EN LOS ÓSCAR

En la entrevista para The Hollywood Reporter, Kevin Faige, presidente de Marvel Studios, declaró que impulsarán una campaña para que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood considere Spider-Man: No Way Home para la categoría de mejor película.

“Creo que sería maravilloso que la Academia reconociera todo tipo de películas. Y espero que, dado que hay 10 películas garantizadas, y dado que hay una membresía completamente nueva, tal vez lo hagan”, dijo Feige.

Tom Holland, Kevin Feige, Tom Rothman and Amy Pascal speak with THR in the aftermath of their film's strong critical and historic commercial debut More details: https://t.co/DmgHsoZVij pic.twitter.com/5S2zWew7Ic — The Hollywood Reporter (@THR) December 24, 2021

De conseguirlo, Spider-Man: No Way Home se convertiría en la segunda película del MCU en estar dentro de esta nominación, junto con Black Panther.

“Como la tercera película del Señor de los Anillos, esta es la conclusión de una serie épica y es un cine comercial de calidad. Black Panther fue un cine comercial de calidad. Es fundamental que la Academia no pierda su conexión con el cine comercial de calidad”, señaló Tom Rothman, presidente de Sony Pictures Motion Picture Group, quien también estuvo en la entrevista.

