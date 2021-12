VIDEO: NASA capta parte del recorrido del cometa Leonard al Sol luego de 80 mil años

Ciudad de México, 25 de diciembre (RT).- Los telescopios de la NASA han logrado captar una pequeña fracción del largo recorrido del cometa Leonard antes de que el próximo mes de enero emprenda su acercamiento al Sol por primera vez en unos 80 mil años.

☄️ See comet come, see comet go.

Only discovered in January 2021, Comet Leonard’s half-mile (1 km) mass of ice, rock, and space dust will make its closest pass of the Sun on Jan. 3, 2022 – a journey 40,000 years in the making: https://t.co/3KCslrjR5N pic.twitter.com/oYLoDRAY8c

— NASA (@NASA) December 21, 2021