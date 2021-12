Último vistazo de la humanidad: James Webb explora el espacio; NASA comparte VIDEO

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo/EFE).- Luego del histórico lanzamiento del telescopio espacial James Webb, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) compartió un video del impresionante artefacto aventurándose hacia el espacio exterior.

Here it is: humanity’s final look at @NASAWebb as it heads into deep space to answer our biggest questions. Alone in the vastness of space, Webb will soon begin an approximately two-week process to deploy its antennas, mirrors, and sunshield. #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/DErMXJhNQd

— NASA (@NASA) December 25, 2021