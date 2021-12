“Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena”, asegura el Senador Ricardo Monreal

El presidente de la Jucopo en el Senado subrayó que no deben permitirse los abusos cometidos por nadie y aseguró ser congruente con los principios de la 4T.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Tras las críticas por la defensa de personas acusadas por el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, el Senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que no renunciará a Morena, pues no hay duda de su lealtad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado señaló que es congruente con los principios de la Cuarta Transformación, como defender a las personas vulnerables, por lo que solicitó no callar abusos cometidos, de quien sea, aunque pertenezcan a su movimiento.

“Nadie se enoje, no me voy a ir de Morena, sépanlo bien, voy a luchar porque continúe la transformación que el Presidente ha venido haciendo. Soy congruente y sigo pensando en lo mismo, por eso es que he actuado en razón de mi congruencia, porque el hecho de que se estén cometiendo abusos por quien sea, aunque sean surgidos de nuestro movimiento, no podemos callarlo”, señaló.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el legislador morenista indicó que en Veracruz y algunos otros estados del país pueden estarse cometiendo excesos “y no podemos cerrar los ojos frente a ellos, es verdaderamente importante actuar con honestidad y congruencia”.

El Senador compartió un caso del que tuvo conocimiento el viernes en su viaje a Veracruz, cuando fue a la cárcel de Pacho Viejo a visitar a su colaborador José Manuel del Río Virgen, a la que no le permitieron ingresar.

“Ayer, por cierto, que fui a Veracruz, cómo no luchar, hay una señora que está detenida desde hace varios meses sólo por haberle mentado la madre a unos policías, ¿no creen que es justo que nosotros en Morena luchamos por su libertad?, y como ese asunto hay otros, ahí y en otros estados”, explicó.

Además, mencionó que “no podemos dejar de luchar por la gente, por los excluidos, por los humillados, por los inocentes por la gente que más nos necesita. No abandonamos nuestra esencia esa es nuestra esencia”.

24 años de luchar contra las injusticias no se pueden borrar. La esencia de la #4T es defender a las personas desprotegidas, y por eso tenemos la obligación de corregir los abusos que están ocurriendo en distintos estados. https://t.co/3Gh2zPcFkY — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 25, 2021

El presidente de la Jucopo resaltó sus 24 años de lucha contra las injusticias: “Hace 24 años empecé en el movimiento del presidente López Obrador. Decidí estar en su lucha que me parece justa, ilegítima y me sigue pareciendo la mejor decisión que tomé en mi vida. Desde hace 24 años he estado con él en las buenas y en las malas, han sido más las malas, pero invariablemente lo he acompañado”, relató.

Por último, dijo: “no hay ninguna duda a mi lealtad durante todas estas épocas, me voy a mantener en Morena, porque creo en el movimiento, porque cuándo surge, surgimos para defender a los excluidos, a los humillados, a los más pobres, esa fue nuestra principal bandera”.