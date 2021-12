Joven se declara culpable de alentar al suicidio a su novio con 47 mil mensajes

Ciudad de México, 25 de diciembre (RT).- La joven surcoreana Inyoung You, acusada de homicidio involuntario por haber incentivado a su novio, Alexander Urtula, al suicidio, se declaró culpable el jueves como parte de un acuerdo con la Fiscalía que le permite evitar la cárcel, según un comunicado publicado por el fiscal del condado de Suffolk (Massachusetts, Estados Unidos).

Prosecutor’s had said Inyoung You’s “physical, verbal, and psychological abuse” towards Alexaner Urtula during their relationship became more powerful and demeaning in the days leading up to his death, https://t.co/kyaSv3ysxh

