BITS | High on Life, una irreverente experiencia llena de diversión

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Cada cierto tiempo llega un videojuego que desafía las reglas básicas de lo coherente para romper un paradigma y ofrecernos una experiencia que más que intentar ser el mejor juego busca ser el juego más original en base a sus propias expectativas y High on Life -de la mano del creador de Rick and Morty en conjunto con los actores que dan vida a ambos personajes- llega para darnos una combinación única entre jugabilidad buena, una historia interesante y muchos momentos de cómicos que se burlan del mismo videojuego y las acciones y experiencia que podemos llegar a hacer o vivir a lo largo de los años de jugar videojuegos y para sorpresa de muchos, lo hace muy bien.

High on Life nos cuenta una historia que realmente no tiene sentido pero que vamos viviendo al mismo tiempo que la vamos descubriendo, básicamente nos presenta a dos hermanos cuyos padres acaban de salir y no regresarán hasta dentro de una semana, cuando de la nada aparece una nave espacial, descienden algunos tripulantes y uno de ellos es aniquilado sobre la calle, al acercarnos, descubriremos a “Kenny” un arma que habla y que ahora será uno de nuestros compañeros a lo largo de este viaje, quien nos da ciertas instrucciones para poder escapar de la tierra la cual está por ser conquistada por seres extraterrestres y tras un pequeña misión para robar un dispositivo para viajar que conectaremos a través de nuestro horno de microondas viajaremos a “Blim City”, una ciudad en el espacio donde buscaremos ayuda y recorreremos un camino para convertirnos en caza recompensa para poder regresar a casa.

Esta irreverente historia no tiene nada de cordura, sin embargo, la comedia que está implícita en cada diálogo y personaje que conocemos hace de esta experiencia algo único. Además de Kenny, “Lizzie” es nuestra hermana con la que tendremos alguna interacción y con quien pelearemos en ciertos momentos, pero en general tenemos una relación bastante distante. Por otro lado está “Gene” quien es el caza recompensas al que veníamos a pedirle ayuda, pero terminamos tomando su lugar como caza recompensa; también está “Knifey”, un cuchillo que también habla y que será nuestra segunda arma principal dentro del juego, cabe mencionar que “Knifey” es la voz de Rick Sánchez en Rick & Morty y “Kenny” es la voz de Morty, por lo cual, quienes estén familiarizados con la serie saben qué tipo de humor y diálogos esperar a lo largo del juego. Además de esto personajes previamente mencionados, conforme avancemos en la historia tendremos acceso a nuevas armas con diferentes habilidades y sí, todas hablan e interactúan con nosotros.

La parte del gameplay es bastante divertida, donde se mantiene siempre la base de tener un arma equipada, además de que podemos atacar con “Knifey” en un combate cuerpo a cuerpo, también nos da la habilidad de poder engancharnos a diferentes superficies o elementos para avanzar o escapar, por el lado de las armas, tendemos una pistola, una escopeta que también jala enemigos, una SMG, un arma que controla enemigos y más, cada una de estas armas las conoceremos como “Gatilian” una raza extraterrestre que además de tener conciencia propia tiene un papel de arma con diferentes habilidades. Además, cada una tiene una personalidad diferente y aunque la mayoría siempre serán pasivo-agresivos con nosotros, algunas si son amables y otras básicamente sólo dirán su nombre una y otra vez, como Groot. Dicho esto, el combate es frenético, ya que conforme avancemos en la historia, podremos ir enfrentando oleadas de enemigos en el trayecto y en la mayoría de las veces llegaremos a un combate final que nos pedirá diferentes dinámicas de juego para poder derrotar a nuestro enemigo, lo cual hace que cada combate se siente diferente.

En ciertos momentos el juego se pedirá descubrir secretos o resolver ciertos acertijos donde tendremos que hacer uso de ciertas habilidades de nuestras armas, haciendo que todas estas actividades le añadan más diversión al juego, además de los diálogos, lo cual simplemente enriquece la experiencia para los jugadores.

Por el lado gráfico, el juego luce espectacular y con detalles muy bien recreados, con un estilo muy característico del creador de Rick & Morty y con la adición de cada arma que habla y sus diseños, la importancia de esto es aún más grande porque básicamente cada una representa a un personaje diferente, haciendo que cada diseño sea muy acorde a cada arma y su personalidad.

High on Life es una experiencia bastante divertida, que a lo largo del año fuimos descubriendo sin embargo, al vivirla es completamente diferente y resulta tan divertida como esperábamos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez