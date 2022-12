Presidenciables | Morena sigue en la cima hacia 2024, pero con diferencias internas

Morena lidera todas las encuestas rumbo a la elección presidencial. En esta carrera adelantada de la sucesión en Palacio Nacional, la cima es ocupada por la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y el Canciller Marcelo Ebrard. La contienda ha estado marcada a lo largo del año por los señalamientos del Senador Ricardo Monreal en contra del método para designar al abanderado guinda y por las acusaciones de la oposición por supuestos actos anticipados de campaña. En medio de todo, han surgido voces que han pedido a la dirigencia del partido establecer reglas claras para que haya “piso parejo”.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– “Cualquier cosa que hagan él (Marcelo Ebrard) o Claudia (Sheinbaum), o Adán (Augusto López) o cualquier otro posible candidato, es motivo de cuestionamiento, y así va a ser ya hacia adelante. Pero yo los respeto mucho a los tres, son como mis hermanos”.

Con esas palabras el Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el pasado 20 de septiembre a los tres principales aspirantes presidenciales de Morena, partido del cual es fundador y que ha afrontado a lo largo del año diferencias internas de cara al proceso de 2024, a causa de los reclamos del Senador Ricardo Monreal, quien acusa que se le ha relegado de este proceso interno, una situación que lo ha confrontado con sus correligionarios al tiempo que lo ha llevado a aproximarse a una oposición con un largo listado de aspirantes, pero sin una opción clara.

Las últimas encuestas que se publicaron en este 2022 son prácticamente un resumen de lo que han arrojado estas mediciones desde que inició la carrera adelantada por la Presidencia: en primer lugar figura la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum —fundadora de Morena y quien es identificada como la aspirante más cercana al lopezobradorismo​​—, seguida del Canciller Marcelo Ebrard —quien apenas se afilió al partido guinda en julio pasado.

Muy detrás de esta contienda interna figuran el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y el Senador Ricardo Monreal, quien nunca ha sido mencionado por el Presidente López Obrador ni como uno de los presidenciables ni mucho menos como “su hermano”, como se ha referido a los demás. “Para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve, pondera a la Jefa de Gobierno 129 veces y a mí sólo una vez; cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni como pariente desconocido, ni entenado. Soy como un fantasma en la familia pero allí estoy, en la familia”, se quejó Monreal el pasado 5 de diciembre.

Conversé con los medios de comunicación en Hidalgo sobre el piso parejo, la reconciliación y el trabajo legislativo, entre otros temas. Con gusto respondí a todas sus preguntas. ¡Ánimo! Buen lunes. pic.twitter.com/TCelTFUIvT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

Lo cierto es que aunque el Senador asegura que aparecerá en la boleta de 2024, los números de las encuestas no respaldan sus aspiraciones. La última medición de Reforma mostró que la Jefa de Gobierno tiene el 31 por ciento de respaldo; el Canciller, el 25 por ciento; el Secretario de Gobernación, el 5 por ciento, y Monreal, el 4 por ciento.

Las mismas posiciones destacan en el sondeo de Massive Caller con Sheinbaum con 35.2 por ciento de preferencias; Ebrard, con 34.2 por ciento; Adán Augusto, con 18.5 por ciento, y el Senador con 5.4 por ciento. Y también en la última encuesta de Enkoll, que los coloca en los mismos lugares, pero con 36, 25, 8 y 7 por ciento, respectivamente.

En tanto, una encuesta realizada por Buendía & Márquez para El Universal, y publicada a finales de noviembre, situó al Canciller Marcelo Ebrard Casaubón con una ventaja de 11 puntos de reconocimiento sobre la Jefa de Gobierno, con un 66 por ciento contra el 55 por ciento, aunque ambos cuentan con el mismo porcentaje de evaluaciones positivas ya que el 36 por ciento de los entrevistados tiene buena opinión de ellos. Aunque Marcelo Ebrard alcanzó en esta medición el número mayor en cuanto al reconocimiento de su nombre también registró el mayor número de opiniones negativas. Le siguen el Senador Ricardo Monreal Ávila, con el 44 por ciento de conocimiento y 13 por ciento de opiniones positivas; y el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el 23 por ciento de reconocimiento y el 11 por ciento de evaluaciones favorables.

EL RECLAMO POR LA ENCUESTA INTERNA

El método con el cual Morena elige de manera interna a sus candidatos es el de la encuesta. Así está establecido en su estatutos y así ha sido desde que el partido nació en 2015. Pese a ello, hay inconformidad de que esta sea la forma para elegir al que represente al partido en 2024.

El principal opositor a este procedimiento ha sido el Senador Monreal, quien ha dicho que con este proceso no habrá piso parejo y por el contrario se beneficiará a la Jefa de Gobierno, con quien mantiene una disputa, sobre todo al responsabilizarla del distanciamiento que ha tenido con el Presidente López Obrador. En sus palabras, Sheinbaum lo acusó con el primer mandatario por la derrota electoral de 2021 en la Ciudad de México, que significó la pérdida de seis alcaldías.

Este conflicto ha marcado en las últimas semanas el proceso de Morena rumbo a 2024, aunque es un episodio que data del pasado, cuando en 2017 Ricardo Monreal perdió en la encuesta del partido con Claudia Sheinbaum en la elección para designar al candidato guinda para la Ciudad de México. En aquella ocasión, como ahora, se quejó de la encuesta y amagó con dejar al partido hasta que intervino López Obrador, quien le dio la coordinación de Morena en el Senado a cambio, como ha reconocido el propio Presidente.

De acuerdo con Monreal, la Jefa de Gobierno “tiene mucho poder” dentro del Gobierno federal y ha instrumentado un plan para descarrilarlo de sus aspiraciones políticas al margen del Presidente y aseguró que una prueba de ello es “la campaña de odio” que se ha aprendido en su contra a través de redes sociales. Así lo declaró a SinEmbargo Al Aire el pasado 25 de octubre.

El Senador Monreal también se ha sumado a las voces de la oposición que alegan que la Jefa de Gobierno ha emprendido toda una campaña presuntamente con recursos públicos con el lema #EsClaudia, misma que aparece en distintas bardas del país, aunque no han presentado pruebas para demostrar sus acusaciones. El propio Instituto Nacional Electoral ordenó a la Jefa de Gobierno hacer un llamado a sus simpatizantes a que se abstengan de realizar conductas que busquen influir en el proceso electoral 2024 así como deslindarse de esta campaña, algo que hizo la mandataria en un escrito público.

Quien también ha sido señalado de lo mismo es el Secretario de Gobernación por los mensajes “Que siga López” que buscarían apuntalar sus aspiraciones. Tanto Adán Augusto como Claudia Sheinbaum de igual forma han sido acusados de actos anticipados de campaña por las giras que han emprendido los fines de semana a lo largo del país. No obstante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó el pasado 14 de diciembre que ninguno de los dos cometió actos anticipados de precampaña y campaña de cara al proceso electoral federal 2023-2024.

EBRARD PIDE DEBATES INTERNOS

“Yo me imagino que el año entrante, después de mediados del año, organizará Morena debates para que cada quien presente lo que quiere hacer, conforme a lo que se espera y ahí ya podremos decir qué pensamos sobre temas específicos en dónde puede haber diferencias de criterio y puntos de vista”, declaró Marcelo Ebrard el pasado 28 de octubre al periodista Jon Lee Anderson en el marco del Dromofest.

Desde entonces, el Canciller y su equipo han insistido en realización de debates internos en Morena de cara a la contienda presidencial. La Senadora Malú Micher, quien coordina el equipo que impulsa el proyecto de Marcelo Ebrard Casaubón para ganar el proceso interno del partido para la candidatura presidencial, comentó a SinEmbargo Al Aire que son necesarios uno o varios debates entre la y los aspirantes para conocer sus propuestas, un planteamiento que se ha hecho al dirigente del partido, Mario Delgado, quien no se ha referido públicamente al tema.

Quien sí se ha posicionado al respecto ha sido el Presidente López Obrador:“Si ellos lo aceptan, no hay por qué negarse a que den a conocer sus planteamientos”, dijo el 7 de diciembre. No obstante, Adán Augusto ha señalado que aún no es tiempo para esto.

“Imagínese usted, el Secretario de Gobernación va a debatir con el Secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard], o con la Jefa de Gobierno [Claudia Sheinbaum], o con el presidente del Senado [Ricardo Monreal]. No son tiempos todavía de proyectos políticos, son los tiempos del Presidente”, expresó.

El pasado 3 de diciembre, en un evento celebrado en el WTC de la Ciudad de México, el Canciller anunció que comenzaría a buscar el apoyo ciudadano y dijo que a partir de enero iniciará un recorrido por los 300 distritos del país para solicitar el respaldo en la encuesta interna del partido guinda que se realizará el próximo año.

Para ello tanto su equipo como el del Senador Ricardo Monreal han pedido a la dirigencia del partido que establezcan reglas claras para que haya “piso parejo”, pues han considerado que no hay igualdad de condiciones para los precandidatos. En ese mismo sentido, se ha pedido a la dirigencia de Morena establecer las reglas de cuándo se tienen que separar del cargo las y los aspirantes y aceptar la inclusión de encuestas externas elegidas por cada uno de los participantes.

Nada de eso ha ocurrido. Al momento, los tres principales de Morena, los “hermanos” del Presidente han continuado con las funciones de sus cargos y con presencia en eventos clave de la Cuarta Transformación, como la marcha del pasado del pasado 27 de noviembre, en donde Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto cerraron filas con el Presidente, un acto en el que no estuvo presente el Senador Monreal. Una situación que refleja lo que ha sido la contienda interna de Morena.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.