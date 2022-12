6 consejeros y consejeras del Consejo de Protección y Bienestar Animal renuncian

En esta ocasión Adhara Talamantes comparte el siguiente boletín del 18 de diciembre:

Renunciamos hoy 6 consejeros y consejeras al Consejo de Protección y Bienestar Animal de N.L. y fuimos cortados en nuestra sesión extraordinaria a los minutos de iniciar cuando empezamos a aclarar un tema que no resultó conveniente, 7 de nosotros la habíamos solicitado en tiempo y forma, respetando los protocolos.

Adicionalmente un consejero ya había renunciado en noviembre del 2022 con lo que al menos van 7 que presentamos nuestra renuncia, por motivos de agresiones, señalamientos, difamación, violencia, discriminación, incumplimiento a la normativa interna y al Código de Conducta, amenazas, que nos hacían sentirnos atemorizados y con angustia.

Para el día de hoy domingo 18 de diciembre del 2022 solicitamos realizar una sesión extraordinaria para ver el desahogo de un oficio que se nos hizo llegar el Presidente vía correo a los 15 consejeros el sábado 10 de diciembre, con el motivo de notificar el término del periodo como Secretaria a la Secretaria actual, electa por votación el 27 de julio con 13 votos de 16 a favor y cuyo plazo estaba estipulado en 3 años.

Este oficio fue respondido por 8 de los consejeros que no habíamos sido notificados de su contenido ni habíamos solicitado lo enviaran, y mandamos nuestras preguntas e inconformidad, incluido una carta en respuesta de la Secretaria que justificaba la improcedencia del oficio, y ningún correo fue respondido por el Presidente quien cortó comunicación con estos 7 consejeros desde el 9 de diciembre hasta el día de hoy.

La sesión fue abandonada abruptamente por el Presidente del Consejo, no antes de que la consejera Ivonne Escárcega en su exposición no solo fuera silenciada constantemente y puesta música a todo volumen, antes de que les cortaran la transmisión, y pese a pedirles varios consejeros que la sesión era válida, que había un Secretario actual en funciones y el quórum de 14 consejeros, que es una sesión pública y legal según el Reglamento Interno y la Ley de Protección y Bienestar Animal de N.L., pidió Ivonne Escárcega le permitieran dejar su mensaje y reclamar su derecho de libertad de expresión, que le fue negado.

En ninguna sesión desde el 27 de julio se había presentado tal situación de cortar una sesión, ni se había callado a los miembros por difíciles que estas fueran. Y llevamos 5 meses trabajando en sesiones que no solucionan asuntos de animales, porque están dedicados a resolver pleitos ocasionados por consejeros o peticiones de protección a sus derechos individuales.

Diversos consejeros y consejeras ya habían presentado quejas tanto al HCNL como a la Secretaría de Medio Ambiente, pidiendo ayuda, autoridades que se han mantenido al margen por ser un consejo colegiado y autónomo.

No existe una normativa que proteja a los ciudadanos que desean participar con el Gobierno a través de un consejo de forma segura e incluyente, no hay alguna autoridad a la que le toque observar que los derechos de estos consejeros y consejeras sean protegidos y puedan denunciar irregularidades.

Pedimos a las autoridades investigar este CCPBANL en las sesiones públicas y en las actas de sesión. Anexamos las cartas de renuncia, la sesión interrumpida y las declaraciones hechas sobre lo sucedido, e intervenir. Porque el CCPBANL no se trata de BIENESTAR ANIMAL, ONGs y veterinarios han sido los primeros en bajarse del barco.

Liga donde grabamos la sesión que cortaron: https://youtu.be/N-dZMTWZ350

Liga en donde están las declaraciones que fuimos a realizar y presentar públicamente nuestras renuncias

https://fb.watch/hvBq7lFh-D/?mibextid=cr9u03

Cartas de renuncia:

Renuncia como Secretaria Graciela Ivonne Escarcega Sáenz

Renuncia como consejera de Graciela Ivonne Escárcega Sáenz

Renuncia como consejera Alejandra Manzanares Miranda

Acuse de recibo de renuncia como Presidente de Gerardo Prado Hernandez

Renuncia como consejera MVZ Julia Torres Noriega

Renuncia como consejera MVZ Brenda Guerrero Castillo

Renuncia como consejero Juan Hurtado Rico

Renuncia como consejera Maria Eugenia de la Peña de la Garza

Denuncias previas:

Denuncia de consejeros ante el HCNL

Denuncia del Presidente anterior ante HCNL y Secretaria de Medio Ambiente

Solicitud de apoyo al HCNL del Secretario.

MÁS ORGANIZACIONES CIVILES ABANDONAN EL CONSEJO CIUDADANO DE PROTECCIÓN ANIMAL

Uniéndose a la renuncia de los 6 consejeros y consejeras al Consejo de Protección y Bienestar Animal de N.L. debido a que fuimos cortados en nuestra sesión extraordinaria a los minutos de iniciar cuando empezamos a aclarar un tema que no resultó conveniente, misma que fue borrada de la las redes sociales del Consejo junto con la convocatoria, ahora se unen tres suplentes pertenecientes a las organizaciones civiles, que con la renuncia del anterior Presidente suman ya 10 consejeros que abandonan un barco que zarpó al parecer con boquetes.

● Ing. César Alberto Olivares Díaz de Grupo civil Solovino de Linares N.L.

● Karla Jazmin Martinez Villalobos de PetHope A.C.

● Y Frida Patricia Reding Hernández de Adopta Monterrey A.C.

Así es como miembros de organizaciones civiles con trayectoria y presencia en el estado abandonamos junto con médicos colegiados este CCPBANL, como propietarios y como suplentes.

Las razones expuestas es que MENCIONA KARLA MARTÍNEZ que se se ha convertido en una plataforma para que los consejeros que tienen intereses politicos y de aspirar un cargo publico usen este consejo para que a través de las redes sociales su nombre resuene en los que amablemente nos ven, dejando de lado el objetivo principal de este consejo que son los animales y el bienestar de los mismos, ha notado una serie de conflictos

y entorpecimiento las sesiones debido a 2 consejeros que solo buscaban discutir y dividir. Para ella también dejó de tener credibilidad el CCPBANL cuando el presidente del mismo, el Lic. Gerardo Prado fue calumniado y atacado en medios y redes por una consejera, situación que con todo y evidencia la consejera se negó aceptar más adelante. Esta situación llevó a la renuncia del presidente y posteriormente los altercados y las

acusaciones no se detuvieron por parte de esta misma persona, llevando al desquebrajamiento total de consejo, y ahí continúa. En una ultima sesión se llevó acabo un atropello inimaginable para las personas de las organizaciones civiles que conforman el consejo, quienes han demostrado con acciones su trabajo autentico a la causa y de manera desinteresada, personas que merecen respeto y admiración. En esta última sesión el actual presidente abandonó la sesión con una completa falta de respeto y profesionalismo, además de que nunca dejaron hablar a la C. Ivonne Escarcega ya que el C. Manuel Guerra estuvo poniendo audios a todo volumen para silenciarla, y al final cerraron la sesión sin aviso alguno y eliminaron la sesión de sus redes. Estos acontecimientos y manejo del CCPBANL no merecen consideración, y ella se rehúsa a seguir siendo parte del mismo. Su intención de participar y para la que fue seleccionada fue el bienestar animal y actualmente es claro que sólo 3 de consejeros y consejeras siguen moviéndolo, y no tienen ningún interés real por la causa. Con tristeza y frustración por intentar ser parte de algo que pensó sería bueno para los animales, desiste y envió su carta de renuncia a este consejo, que nada tiene de ciudadano y de bienestar por los animales, si no más bien

político y autoritario.

COMENTA CESAR OLIVARES QUE “desde fuera, viendo únicamente las sesiones es que de alguna manera hay intereses externos, no sé si políticos o de qué índole que contribuyeron a que el Consejo Ciudadano de Protección y Bienestar Animal sea un instrumento de manipulación de exhibir personas, de insultos de peleas sin sentido. Al ver las sesiones recuerdo que yo pensaba “Que bueno que no soy consejero propietario”, como suplente puedo estar viendo, porque yo no podría estar metido en ese tipo de discusiones, dar mi tiempo que podría estar dedicando a los animales a estas luchas” confiaba que todos estos problemas terminaran antes que fuera considerado pero no ha sido así y la realidad es que yo soy una persona de trabajo, sencillo, simple con habilidades socioemocionales que me dicen que no hay que estar en lugares tóxicos, de desgaste y que no manifiestan ningún avance, beneficio a nuestro objetivo principal que es el bienestar animal. Pienso que los activistas para la protección y bienestar animal debemos enseñar con el ejemplo a tener un trato amable, transparente, somos ejemplo para la sociedad. Si de por sí parte de la sociedad la no considera importante ni toma en serio la protección animal peor aun viendo como los consejeros se destrozan entre ellos mismos, incluso he visto que las sesiones son motivo de burla y a la vez es un motivo más para que los maltratadores se justifiquen a sus actos. Mi trabajo es como director de un bachillerato y de alguna manera los docentes y alumnos esperan lo mejor de uno, jamás se esperarían que entre personas que debíamos tener el mismo objetivo nos atacáramos con tanta bajeza. La labor del activista, rescatista, del protector animal es una de las más nobles que existen y cuya única recompensa es la de saber que le hemos cambiado la vida a un ser vivo sintiente y no se puede permitir que algo que tomó tanto tiempo construir como lo es el CCPBA sea utilizado con fines personales o políticos”.

“Si en un futuro hubiese un CCPBANL integrado por personas íntegras en el bienestar animal y si me toman en cuenta con gusto participaría, pero en el actual, declino mi participación. Les agradezco todas sus atenciones y espero comprendan mi postura”.

FRIDA REDING OPINA que “Desde el inicio de este consejo he sido testigo sesión tras sesión de faltas de respeto, mentiras, amenazas, intrigas, acoso (no solo en las sesiones también en medios de comunicación y redes sociales), censura y demás hacia mis compañeros activistas, trayendo consigo el nulo avance a los temas importantes y por quien se supone vela este consejo. Llevo 11 años de pertenecer y ser representante de Adopta Monterrey A.C. en los cuáles he tenido la oportunidad de trabajar en conjunto con distintas autoridades, plataformas ciudadanas y especialistas, jamás había presenciado algo como lo que se vive en el consejo, me es lamentable ver como se ha destruido el CCBANL y la confianza entre los miembros por lo cuál ya no veo la finalidad de continuar perteneciendo. Espero y en un futuro se puedan tener miembros en este CCBANL sin pasado político alguno y de esta manera no le den mal uso para así mantenerlo cien por ciento ciudadano y sin ningún tinte y/o finalidad política ni personal”.

ANEXAMOS CARTAS DE RENUNCIA:

RENUNCIA de César Alberto Olivares Díaz

RENUNCIA de Karla Jazmin Martinez Villalobos

RENUNCIA de Frida Patricia Reding Hernández

