Oposición pasó de firmar documentos a la movilización y la lucha para 2024: De Hoyos

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Gustavo de Hoyos, uno de los impulsores de la alianza conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que al cierre de año el bloque opositor pasó de firmar documentos a la movilización, haciendo referencia a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que se llevó a cabo el pasado mes de noviembre, y sobre todo destacó que está listo para la lucha rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

“Hay mucho, desde luego, por mejorar. Te diría que tenemos un cierto nivel de satisfacción por los últimos eventos por el cierre de año, yo creo que sin poder echar las campanas al vuelo lo que es evidente es que la oposición está pudiendo ya no solamente firmar documentos, hacer algunos acuerdos, sino que está pasando a la movilización, tú fuiste partícipe, estuviste participando como un observador en la marcha del 13 de noviembre y seguramente al igual que yo pudiste darte cuenta que más allá de que se pueda coincidir, o no, con la visión con las propuestas de quienes estamos ahí participando teníamos. Lo cierto es que hoy las oposiciones están en la batalla, están dando la pelea y yo creo que nos vamos a enfrentar a final de cuentas a 2024 a dos vicios de país, a dos proyectos, no voy a decir la disputa por México porque estaría plagiando el título de un libro en el que soy solamente un entrevistado, pero al final de cuentas cada vez más se están presentando con mucha claridad estas dos visiones del país”, compartió De Hoyos en entrevista con Álvaro Delgado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Entre los logros de este año del bloque opositor que De Hoyos destacó el que hayan frenado la Reforma Eléctrica, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 17 de abril; y la Reforma Electoral, que el 6 de diciembre no alcanzó la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación.

La Reforma Eléctrica, entre otras cosas, proponía dar el control del sector energético a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar al 46 por ciento la participación privada en generación eléctrica para favorecer a la CFE, acusada de tener algunas plantas contaminantes y obsoletas.

Por otra parte, la propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral de AMLO pretendía sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también propoponía eliminar a los diputados plurinominales y reducir el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

“Creo que si juzgamos a la luz del planteamiento inicial de Sí por México, nos ha ido bien, no quiero negar las derrotas electorales que son desde luego muy relevantes. Hablo desde la posición de sociedad civil, de lo que nosotros nos planteamos, digamos el modo principal de nuestra acción, creo que en eso nos ha ido razonablemente bien, ahora, no podemos desconocer que hay una mayoría legislativa que tiene el oficialismo, la ha construido, y eso le permite que tenga reformas a leyes secundarias, no a nivel Constitucional y en los tres casos que he referido pues también han metido gol para decirlo en temas futboleros. Nosotros metimos gol en impedir las reformas constitucionales y ellos metieron goles en los tres casos del ámbito legal porque esa es nuestra realidad legislativa y me parece que, aunque no coincidimos en muchos de esos temas, todos ellos, y comparto con la audiencia, están siendo materia de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la mayoría, otros ante otros tribunales, yo además de Sí por México presido el Consejo Nacional de Litigio Estratégico donde llevamos buena parte a su litigios y entonces me parece que la pluralidad, el sistema de contrapeso se ha fortalecido”, apuntó el también expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).