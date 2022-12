VIDEO: Persecución de presunto tráiler robado, del Edomex a la CdMx, desata balacera

La persecución del conductor de un tráiler inició Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y terminó en calzada de Tlalpan, en CdMx, con el conductor herido.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- El presunto robo de un tráiler provocó la tarde del sábado una persecución que inició en calles del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y terminó en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

La unidad, que tenía supuesto reporte de robo, fue identificada por la policía municipal de Nezahualcóyotl, pero el chofer de la pesada unidad se dio a la fuga ante el acercamiento de las autoridades.

Operadores del Centro de Control y Comando (C2) Norte recibieron una solicitud de apoyo para realizar los cortes de circulación necesarios a la altura de la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la calle Lorenzo Boturini, en la colonia Jardín Balbuena, de la Alcaldía Venustiano Carranza.

Los uniformados atendieron el reporte y localizaron la unidad a través de un cerco virtual dentro del que se le permitió al conductor avanzar para no poner en riesgo a la ciudadanía.

El conductor del tráiler, que iba a exceso de velocidad, chocó contra una de las patrullas mientras los uniformados le pedían que se detuviera, por lo que comenzaron a disparar en contra del vehículo.

La persecución que inició en el municipio mexiquense, terminó en la capital con un hombre herido, de 27 años, que fue identificado como el operador de la unidad, por lo que los efectivos policiales de la SSC-CdMx acordonaron la zona y solicitaron los servicios de emergencia.

Y si usted pasó por Calzada de Tlalpan y vio a los policías en movimiento alterado es que hasta allá lo detuvieron, en la colonia Álamos. pic.twitter.com/21gVSIvrZ8 — Alertas Urbanas AU ⚠️ (@alertasurbanas) December 25, 2022

Antes se le informaron sus derechos de Ley para ser presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica, aunque después de confirmó que el tráiler no tenía relación con ningún delito, sino que el conductor intentaba huir de una infracción de tránsito.

Por este hecho, para deslindar responsabilidades y dar seguimiento a las investigaciones del caso, dos policías municipales -un hombre y una mujer- también fueron detenidos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.