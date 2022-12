Kathy Whitworth, la golfista con más triunfos en la historia, fallece a los 83 años

Por Doug Ferguson

Nueva York, 25 de diciembre (AP).– Kathy Whitworth dejó una marca en el golf que nadie ha alcanzado, ya sea Sam Snead o Tiger Woods, Mickey Wright o Annika Sorenstam. Sus 88 triunfos son la mayor cantidad para cualquier golfista en la gira profesional Whitworth, cuyas victorias en la LPGA ocurrieron en un lapso de casi 25 años y que se convirtió en la primer mujer en ganar un millón de dólares en la Gira, falleció la víspera de Navidad, confirmó su pareja. Tenía 83 años.

Bettye Odle no dio a conocer las causas de su fallecimiento y dijo que Whitworth falleció de manera repentina mientras celebraba con amigos y familiares.

It is with a heavy heart that we share the news that LPGA Hall of Famer Kathy Whitworth has died at the age of 83.

Her 88 LPGA victories are the most ever on a professional tour.

Remembering the legend ⬇️ https://t.co/RskmaVPSKw

— LPGA (@LPGA) December 25, 2022